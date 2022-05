Wil Apple gamebedrijf Electronic Arts kopen?

Na de grote overname van Activision Blizzard door Microsoft en daarnaast ook nog eens Bungie door Sony, is het wat orustig in de gamewereld. Wie wordt het volgende grote bedrijf dat over de toonbank gaat? Electronic Arts ziet een overname wel zitten. En niet door de minste partij: Apple schijnt interesse te hebben om EA Games te kopen.

Er zijn echter ook redenen om te denken dat het juist wel een goede keuze is. EA en Apple hebben wel een verleden samen. Zo is EA opgericht door een ex-Apple-medewerker en Steve Wozniak heeft nog in de directie gezeten. Daarnaast heeft Apple nu een VR-bril in de maak, die uiteraard wel wat games kan gebruiken. Hoewel Battlefield by Apple wel gek klinkt, zijn er natuurlijk andere mogelijkheden: misschien maakt Apple een speciale tak van EA speciaal voor VR. EA heeft ook wel wat ervaring met virtual reality. Zo maakte het Medal of Honor: Above and Beyond voor Oculus, wat een vrij succesvolle release werd.

EA Games is bekend van onder andere The Sims, FIFA en F1, naast dat het al jaren succesvol de shooterfranchise Battlefield runt. Ook is het succsevol met zijn plantenshooter Plants vs. Zombies. Er gaat al langer het gerucht dat Apple EA ook daadwerkelijk gaat kopen, en dan weer niet, en dan weer wel, enzovoort. Het lijkt sowieso een wat vreemde keuze voor Apple, dat met zijn Apple Arcade-gameaanbod niet bepaald kiest voor grote AAA-games, maar juist voor kleine indietitels die tegen het kunstzinnige aanschuren. Apple is bovendien verder nooit heel veel bezig met gaming, maar meer met techgadgets.

Overname door Apple

Apple en EA hebben beide nog niet gereageerd op de geruchten. EA heeft ook nog niet officieel aangegeven in de etalage te staan. Het is überhaupt de vraag of zo’n overname wel zou mogen doorgaan. Apple ligt momenteel zwaar onder vuur door de hoge tarieven die het rekent aan apps (en dus ook games) die in zijn App Store te koop willen staan. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat Fortnite er niet eens meer beschikbaar is in de appwinkel. Ook wordt het momenteel onderzocht vanwege antitrust-zorgen, waardoor het sowieso niet het beste moment is om miljoenen of miljarden neer te tellen voor een gamebedrijf.

EA kan alsnog verkocht worden aan een ander bedrijf, want Apple is niet de enige kaper op de kust. Disney en Amazon schijnen ook allebei interesse te hebben getoond in de organisatie. Disney lijkt ons ook een wat vreemde eend in de bijt, aangezien het de laatste tijd juist vooral afscheid heeft genomen van alles wat met games te maken heeft. Amazon is dan meer voor de hand liggend met zijn nieuwe streamingdienst Luna. Bovendien heeft het bedrijf genoeg geld op de bank om een aankoop te doen en heeft het doorgaans minder te maken met antitrustproblematiek.

Welk bedrijf het uiteindelijk wordt, dat is afwachten, maar we achten de kans wel groot dat EA ergens dit jaar of volgend jaar opgaat in een ander bedrijf.