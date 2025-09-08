Deze 5 op games gebaseerde series worden nu gemaakt op Prime

Op Amazon Prime konden we vorig jaar al genieten van het grote succes dat de serie van Fallout bleek te zijn en Amazon heeft de smaak te pakken. Het komt met nog veel meer series gebaseerd op games. We noemen er vijf.

Wolfenstein

Wolfenstein is natuurlijk een beetje een vreemde keuze voor een serie, omdat het vooral een heel lompe game is waarin je je in een soort alternatief verhaal bevindt waarin de Tweede Wereldoorlog net even anders is afgelopen dan hoe het nu is gegaan. Het belooft dus een veelbesproken serie te worden, die de randjes opzoekt, net als de games. Patrick Somerville is showrunner en hij is bekend van Station Eleven en Maniac. Wanneer de serie wordt verwacht is nog onbekend, wel dat het zal draaien om B.J. Blazkowicz.

Tomb Raider

We schreven vorige week al dat de nieuwe Lara is gekozen en dat dat Sophie Turner is, de actrice bekend als Sansa Stark uit Game of Thrones. Dat Phoebe Waller-Bridge de showrunner is, maakt het helemaal een serie om naar uit te kijken: zij is bekend van Fleabag. Het eerste seizoen wordt verwacht in 2026 of 2027: het filmen begint in ieder geval begin 2026, dus het kan meerdere kanten op.