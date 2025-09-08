Deze 5 op games gebaseerde series worden nu gemaakt op Prime

Op Amazon Prime konden we vorig jaar al genieten van het grote succes dat de serie van Fallout bleek te zijn en Amazon heeft de smaak te pakken. Het komt met nog veel meer series gebaseerd op games. We noemen er vijf.
Wolfenstein is natuurlijk een beetje een vreemde keuze voor een serie, omdat het vooral een heel lompe game is waarin je je in een soort alternatief verhaal bevindt waarin de Tweede Wereldoorlog net even anders is afgelopen dan hoe het nu is gegaan. Het belooft dus een veelbesproken serie te worden, die de randjes opzoekt, net als de games. Patrick Somerville is showrunner en hij is bekend van Station Eleven en Maniac. Wanneer de serie wordt verwacht is nog onbekend, wel dat het zal draaien om B.J. Blazkowicz.
We schreven vorige week al dat de nieuwe Lara is gekozen en dat dat Sophie Turner is, de actrice bekend als Sansa Stark uit Game of Thrones. Dat Phoebe Waller-Bridge de showrunner is, maakt het helemaal een serie om naar uit te kijken: zij is bekend van Fleabag. Het eerste seizoen wordt verwacht in 2026 of 2027: het filmen begint in ieder geval begin 2026, dus het kan meerdere kanten op.
Vers van de pers: Life is Strange krijgt een serie. De indiegame kan shockerend uit de hoek komen, helemaal omdat het allemaal gebaseerd is op de keuzes die jij hebt gemaakt. Het is dan ook leuk om te zien wat Amazon daarmee gaat doen qua einde, want deze game uit 2015 heeft meerdere eindes. In ieder geval zijn we benieuwd hoe tof het is om een serie te zien van een game die zo filmisch is van zichzelf. Maar het is hoe dan ook leuk om Max en Chloe terug te zien, al is nog niet bekend wie ze speelt. We weten alleen wie de showrunner is, namelijk Charlie Covell, bekend van Kaos en The End of the F***cking World.
Fallout seizoen 1 was een groot succes, maar hoe nu verder? Nou, een stuk verder. Fallout blijkt niet alleen van een tweede seizoen te worden voorzien: er komt ook nog een derde seizoen aan. Amazon is dus nog lang niet klaar met de Fallout-reeks. Seizoen 2 komt er gelukkig wel al bijna aan: in december weten we hoe het verder gaat met de shelters en de bovengrondse wereld.
Naast Fallout was er ook een op games gebaseerde serie genaamd Secret Level. Deze is gebaseerd op verschillende spellen, waaronder Warhammer 40.000 en Mega Man. Het eerste seizoen verscheen nog na Fallout seizoen 1, maar daar komt dus ook een tweede seizoen van. Het is nog niet bekend wanneer die precies verschijnt.
Nog een kleine wildcard, want ook van Mass Effect, God of War en Warhammer 40.000 heeft Prime Video series in de maak. Het is dus echt nog lang niet klaar met games, maar waar we daar tien jaar geleden niet zo blij mee waren geweest, zijn er nu genoeg goede op games gebaseerde films en series verschenen dat we er juist naar uitkijken.