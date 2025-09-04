04.09.2025
De game in Game of Thrones: Sophie Turner wordt Lara Croft

By: Laura Jenny

Terwijl de animatieserie op Netflix van Tomb Raider na twee seizoenen tot zijn einde komt, daar is het einde zeker nog niet in zicht voor Lara Croft zelf. Niet alleen worden er ongetwijfeld nog games met dit gameicoon gemaakt, maar ook komt er een nieuwe serie van Tomb Raider: een live-action serie met niet alleen een geweldige hoofdrolspeler, maar ook een geweldige schrijver.

Lara Croft

Amazon heeft aangekondigd dat Sansa Stark uit Game of Thrones, oftewel Sophie Turner, de rol zal spelen van Lara Croft. Ze treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Angelina Jolie en Alicia Vikander, dus dat zijn niet de minste dames om op te volgen. Gelukkig krijgt ze goede ondersteuning in de vorm van Phoebe Waller-Bridge, de persoon achter de goed ontvangen serie Fleabag.

Sophie heeft nog een half jaar om de games even goed te spelen en de films te kijken: het filmen van Tomb Raider start in januari 2026. In ieder geval belooft het ook wel wat humor te hebben, wat interessant is voor deze franchise, die vaak toch wat meer de serieuze kant opgaat. Lara Croft is toch een soort Indiana Jones, maar dan wat gewelddadiger en meer in een overlevingsmodus. Daarnaast heeft ze een wat duister verleden met haar ouders die zijn omgekomen op reis (al verandert dat verhaal nog wel eens).

Er komen eerst nog andere series op basis van games uit op Amazons streamingdienst Prime Video, zoals het nieuwe seizoen van Fallout, het debuut van God of War en seizoen twee van Secret Level.

