De eerste Xbox-exclusieve game is nu uit op Nintendo Switch

Het klinkt raar. Xbox-exclusive, want dat is het bij dezen dus niet meer. Pentiment is nu uit op Nintendo Switch en hoewel dat geen titel wordt die miljoenen mensen tegelijkertijd gaan spelen, is het wel degelijk een historisch moment in de wereld van gaming. Het is voor het eerst dat een game die eigenlijk exclusief voor Xbox bedoeld was de oversteek maakt naar de console van een concurrent.

Normaliter werkt het in de gamewereld zo: Nintendo geeft een nieuwe console uit wanneer het daar zin in heeft en let daarbij eigenlijk niet echt op wat de concurrentie doet, omdat het meestal inzet op een bepaalde gimmick of mogelijkheid die sowieso wat unieker is. Denk aan het zwaaien met controllers op de Wii, dat 3D-effect van Nintendo 3DS en nu de console-handheldhybride Switch. Xbox en PlayStation pakken dat anders aan. Die zijn juist van het concurreren. Je kunt er vergif op innemen dat hun consoles ongeveer tegelijkertijd uitkomen en ook specificaties hebben die redelijk aan elkaar gewaagd zijn.

Overname Activision Blizzard

Nu werd dit al een wat heikel punt toen Microsoft vorig jaar besloot om Activision Blizzard over te nemen. Activision Blizzard is een van de grootste gamebedrijven ter wereld en dat komt onder andere omdat games als World of Warcraft en Call of Duty uit hun stal zijn komen trappelen. Zodra bekend werd dat de overname eraan kwam, begonnen veel gamers dan ook meteen hun ongenoegen uit te spreken en vooral hun angst: zou Call of Duty straks een Xbox-exclusieve game worden? Microsoft moest onder andere om die reden met allerlei waakhonden en overheidsinstanties om tafel om te verzekeren dat het dit soort universeel geliefde games niet meteen voor zichzelf zou houden. Het zou zelfs contracten hebben afgesloten met zijn grote consoleconcurrenten om Call of Duty en andere titels nog tenminste 10 jaar lang ook uit te brengen op die andere consoles (voor zover dat op Switch het geval was natuurlijk).

Nu lijkt het erop dat al dit gedoe Microsoft aan het denken heeft gezet, want het gaf vorige week aan te hebben besloten dat het zijn games niet per se exclusief wil houden. Hierop kondigde het aan dat het vier spellen die oorspronkelijk Xbox-exclusives waren ook op Switch en PlayStation 5 zou uitbrengen. En dat is ook vrijwel meteen gebeurt, want vanaf vandaag kun je het vrij intense Pentiment op Switch spelen. Een spel gemaakt door Obsidian waarin je in Duitsland in de zestiende eeuw een artiest bent en te maken krijgt met een reeks moorden die je gaat onderzoeken. Het spel verscheen in 2022 op Xbox en PC (ook een echt Microsoft-domein) en is nu dus uit op Switch.