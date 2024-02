Er komen 4 Xbox-exclusieve games naar PS5 en Switch

Het is eindelijk duidelijk: Xbox heeft inderdaad besloten om games die eerder exclusief waren op de Xbox One of Series S, nu te laten verschijnen op PlayStation 5 en Nintendo Switch. Gamers reageren er gemengd op.

Xbox articulated its "vision for the future," confirming that 4 already-released exclusives will go multi-platform, and that Diablo 4 will head to Game Pass on March 28. https://t.co/iUBODJ7vCr pic.twitter.com/sqxOtMhnaI

Xbox-exclusives naar PS4 en Switch

Er waren de afgelopen allerlei geruchten en de lijst met games die Microsoft naar meer consoles zou willen brengen dan Xbox alleen bleef maar groeien. Uiteindelijk blijkt het allemaal zo’n vaart niet te lopen. CEO Phil Spencer zegt in de Xbox-podcast: “We hebben besloten dat we vier games op andere consoles uitbrengen.” Het lullige is dat er nog niet wordt vermeldt welke games het zijn, maar het laatste nieuws is dat het waarschijnlijk eerst om Hi-Fi Rush en Pentiment gaat, met daarna Sea of Thieves en Grounded. Dit is echter niet door Microsoft bevestigd (noch ontkend).

Spencer geeft aan dat er nog geen verandering is in de exclusives die het nu in de maak heeft. Wel geeft hij aan dat er waarschijnlijk minder console-exclusives zullen verschijnen in de komende tien jaar. Daarbij doelt hij niet alleen op Microsoft Xbox, maar ook Sony PlayStation en Nintendo Switch. De reden dat Microsoft er nu voor kiest om de vier games niet meer exclusief te maken nu ze al even uit zijn, dat is dat het langetermijnsucces wil voor Xbox en voor de industrie in zijn geheel. En dat die Xbox-business groter moet worden, dat is een ding dat zeker is. Xbox Series verkoopt niet zo goed als PlayStation 5 en Game Pass-abonnementen schijnen ook wat langzamer te gaan.