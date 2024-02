​Brengt Microsoft al zijn grote games uit op PlayStation?

Microsoft schijnt grote plannen te hebben deze lente. Zijn hele strategie maakt een flinke ommezwaai en het zou van plan zijn om grote games als Indiana Jones and the Great Circle en Starfield ook op PlayStation 5 en Nintendo Switch uit te brengen. Xbox gaat multiplatform en dat is een heel interessante ontwikkeling.

EXCLUSIVE | Microsoft plans Starfield release for PlayStation 5.



A change in strategy is upon us.



Read all about it here:https://t.co/kfG5UTpGnk#Xbox #Starfield #Bethesda #PlayStation5 — XboxEra (@xboxera) February 4, 2024

Xbox-games gaan multiplatform Vergeleken bij PlayStation heeft Xbox helemaal niet zoveel exclusieve games, maar die die het heeft, wil het dus ook op de concurrende consoles uitbrengen. Interessant, maar met het oog op Xbox Game Pass ook weer niet zo heel vreemd. Microsoft heeft al laten zien dat het vooral brood ziet in het zorgen dat er snel veel mensen toegang hebben tot zijn games door de nieuwste gamereleases ook meteen op dat abonnement te zetten, maar nu laat het zien dat het zijn games een paar maanden na release dan ook best op de andere consoles wil uitgeven. Het nieuws komt nog niet van Microsoft zelf, maar diverse bronnen stellen het. Het ene artikel heeft en dan ook over Starfield, het andere over Indiana Jones en er zitten ook mensen bij die zeggen dat alle Xbox-exclusieve games straks binnen een paar maanden al naar andere consoles komen. Het doet een beetje denken aan hoe het nu ook op streamingdiensten gaat: een film komt al erg snel nadat hij in de bioscoop is (soms is hij zelfs nog in de bios) al naar de streamingdienst. Echter is het daar wel de eigen streamingdienst, niet die van de concurrent en dat is wel een interessante twist.



Halo op PlayStation Microsoft doet het mogelijk ook omdat zijn consoles aanzienlijk minder zijn verkocht dan bijvoorbeeld PlayStation 5. Hierdoor zou Microsoft alsnog meer kunnen verdienen, alleen niet aan zijn eigen hardware, maar juist op die van anderen met zijn eigen Xbox-games. Het zou gaan om een flinke lijst spellen: Starfield, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Indiana Jones and The Great Circle, Doom Year Zero, Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite, Pentiment en Grounded. Veel fans moeten er even aan wennen, dat idee dat Xbox als console daarmee wat minder uniek wordt, maar aan de andere kant is het ook weer geen heel ongelooflijke zet: het klinkt juist wel slim en als een goede manier om meer te verdienen aan de games waaraan zoveel jaren zo hard aan wordt gewerkt. Bovendien is Xbox Series inmiddels ook alweer heel wat jaren uit, dus is de rek van consoleverkopen er waarschijnlijk ook wel uit. Maar in het kader van ‘console wars’ is dit zeker iets dat het speelveld flink zal veranderen.

Kom er maar in, Microsoft Hoogste tijd dat Microsoft er zelf iets over uit de doeken doet, want er doen inmiddels veel verschillende verhalen de ronde: sommige mensen zeggen dat het maar een paar games zijn, anderen stellen dat het om alle Xbox-exclusives gaat. Sommigen zeggen dat Microsoft pas in de lente wat vertelt, anderen zeggen dat het deze maand nog komt. Met de gigantische belangstelling nu verwachten we dat Microsoft het eerder later zal gaan onthullen dan later. Het is ook te hopen dat dat het geval is, want de geruchten zorgen voor een flinke schok in de gamewereld waarover we graag van de hoed en de rand weten.