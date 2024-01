Indiana Jones and The Great Circle: wat we weten over de game

De eerste trailer van Indiana Jones and the Great Circle maakte de tongen los in de gamewereld. Het is een game waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, maar waarbij de trailer hier en daar wat vragen opriep. Dit is alles wat we weten over deze aankomende titel.

Indiana Jones and The Great Circle Je wordt in Indiana Jones and The Great Circle letterlijk in de schoenen van Indiana Jones gezet: digitaal dan. De game laat je in tegenstelling tot de verwachtingen niet in het perspectief van de derde persoon spelen, maar in first person perspective. Jij bent Indiana Jones, je bestuurt hem niet alleen.. Dat is wel even wennen, maar dat maakt het ook wel weer interessant: de third person avonturengame komt al zoveel voor. Onverwacht, maar niet per se ongewenst dus.

Making Indiana Jones 1st person was the right choice pic.twitter.com/LMErCNl1f1 — PeterOvo (@PeterOvo5) January 19, 2024

Een origineel verhaal Indiana Jones and the Great Circle is gebaseerd op de Indiana Jones-verhalen, maar vertelt wel een heel nieuw verhaal over onze held. De uitleg is: “Als ons spel begint, werkt Indiana op het Marshall College. Hij wordt midden in de nacht wakker van het geluid van een inbraak en haast zich om de dief in het museum van het College te confronteren. De mysterieuze reus van een man gaat er vandoor met wat een historisch onbeduidend artefact lijkt te zijn, wat Indiana's nieuwsgierigheid aanwakkert. Indiana volgt het spoor en gaat naar het Vaticaan in de hoop te weten te komen waarom dit relikwie is gestolen, maar ontdekt dat de dingen niet zijn wat ze lijken.” Het is een verhaal dat zich afspeelt in 1937, wanneer hij verschillende slechteriken moet bestrijden voordat zij er met The Great Circle vandoor gaan, een oud artifact dat mysterieuze krachten lijkt te hebben.

Het is een hele reis Indiana Jones is niet alleen leuk door het avontuur, het is ook leuk omdat het zo’n reislust oproept. De jungle waarin hij uiteindelijk terechtkomt, de vele andere locaties waar hij eerder is: we smullen ervan. In The Great Circle gaat Indy naar onder andere Egypte, de Himalayas, Italië en Thailand. Je krijgt dus veel mooie locaties te zien en we hopen dan ook dat er een fotomodus komt waardoor we die mooie plaatjes kunnen vastleggen. De ontwikkelaar De ontwikkelaar van Indiana Jones and The Great Circle is MachineGames en die weten mooie games te maken, zoals Wolfenstein. Het is echter niet alleen actie, het is ook (optioneel) puzzelen en dat lijkt de studio veelvuldig te hebben toegevoegd, waardoor het erop lijkt dat het een toffe ontdekkingstocht gaat worden met de nodige actie-elementen: Indiana Jones komt immers altijd gespuis tegen, is het niet in de vorm van grote, dreigend rollende ballen, dan is het wel door iets naarders: mensen. En vooral: nazi’s, iets waar deze avonturenfilmreeks ook van is.

Het betere zweepwerk Kachow! Je kunt als Indiana Jones natuurlijk flink gebruikmaken van je zweep. Het lijkt erop dat we dat in deze game ook gaan doen, want je kunt hem gebruiken om aan te vallen, maar ook om jezelf ergens naartoe te tokkelen als er een draad gespannen is. Je trekt zo je vijand naar je toe om hem een flinke stomp op zijn neus te verkopen. In de trailer doet Jonesy dat zelfs op de beat van zijn eigen, legendarische muziek. Harrison Ford? Ja, je ziet zijn gezicht wel, maar Indiana Jones is niet ingesproken door de iconische acteur. Dat is niet erg, want hij klinkt inmiddels al heel wat jaren ouder. Het was in de laatste film van Indiana Jones ook wat vreemd, die jonge versie en dan weer die oudere. Dit is gewoon Indy van één leeftijd en hij wordt ingesproken door Troy Baker, een bekende van veel gamers, want hij is ook de stem van Batman, Loki, Kai Leng, Joel Miller, Samuel Drake en Booker DeWitt. Kortom, hij is te horen in onder andere The Last of Us, Uncharted en BioShock. Indiana Jones and the Great Circle verschijnt later dit jaar op PC en Xbox Series: bovendien verschijnt hij ook op Xbox Game Pass.