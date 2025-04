De cartridges van Nintendo Switch 2 smaken niet lekker

Switch 2

In een interview met Gamespot komt dat naar voren: Takuhiro Dohta van Nintendo zegt dat de vies smakende coating terug is van weggeweest om het risico te verkleinen op consumptie. “We hebben het expres zo gemaakt dat je het uitspuugt als het je mond binnen komt”, zegt hij. Het is niet schadelijk, het is gewoon vies. Het goedje dat erop zit is waarschijnlijk -net als op Switch 1- denatonium benzonaat, ook wel Bitrext of Byte-X. Het is de meest bittere stof op de wereld en laat dus een onprettige smaak achter. Boeren schijnen het te gebruiken om te zorgen dat hun teelt niet door dieren wordt opgegeten.

Ondertussen kun je in Nederland dus al je pre-order plaatsen voor de Switch 2, maar in de Verenigde Staten hebben ze dat geluk niet: daar is Nintendo door de verregaande tariefwijzigingen op importeren wat voorzichtiger geworden. Hoewel het de prijs al had aangekondigd in dat land, schijnt het bedrijf te overwegen om de prijs te verhogen in de Verenigde Staten. Zo zijn er meer bedrijven die bepaalde items later, duurder of zelfs helemaal niet meer in de Verenigde Staten uitbrengen omwille van die extreem hoge heffingen die Trump heeft bedacht.

5 juni verschijnt Nintendo Switch 2 voor een prijs van 470 euro.