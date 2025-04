80 euro voor een Nintendo Switch 2-game: is dat wel zo belachelijk?

Onterecht, vinden we. De prijsstijging is inderdaad voor Nintendo-gamers skyhigh, dat moge duidelijk zijn. Games worden de helft duurder. Maar tegelijkertijd is het kijkend naar de concurrentie zo gek nog niet: PlayStation 5- en Xbox Series-games kosten ook vaak 80 euro als ze net uit zijn. Wat dat betreft is het niet heel gek dat Nintendo zijn games ook naar datzelfde prijsniveau trekt. Helemaal nu het ook wat betere beeldkwaliteit biedt.

Veel uren plezier

Wat ons betreft is er echter nog een grotere reden waarom we vinden dat Nintendo best in zijn recht staat: games ontwikkelen is iets anders dan even een film opnemen voor Netflix, bij wijze van spreken. Er zijn natuurlijk grote filmprojecten waarin de lat hoog wordt gelegd en er ook een heel leger aan mensen meewerkt, met allemaal dure technologie, maar kijkend naar de gemiddelde game versus de gemiddelde film is het toch een behoorlijk verschil. Teams spenderen vaak vele jaren aan een game, en zelfs als je het niet bekijkt vanuit de maak-kant, bekijk het dan vanuit jezelf: hoe lang doe je over het spelen van een game? Je kunt daar meestal tientallen en in sommige gevallen zelfs honderden uren in steken. Animal Crossing, Mario Kart, Mario Party, Zelda: het zijn stuk voor stuk games die veel tijd in beslag kunnen nemen. En die ook nog een grote replaywaarde hebben, waardoor je ze keer op keer weer kunt spelen.