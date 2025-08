Call of Duty: Black Ops 6 seizoen 5 komt eraan: check de trailer

7 augustus verschijnt het nieuwe seizoen van Call of Duty: Black Ops 6 en de trailer ervan is heel… Call of Duty. Explosies, lompheid, strijd, het is er allemaal. Adler, Marshall en Woods zijn weer van de partij en er komt nog een bekend gezicht terug. Het is aan jou om de laatste mol van Pantheon te vinden.

Call of Duty: Black Ops 6 seizoen 5

Het Rogue Black Ops-team is weer oke met de CIA. Dat geeft ze toegang tot alle wapens die ze maar willen. Activision schrijft: “Stop de vijand koste wat het kost terwijl je nieuwe multiplayer-maps inzet en de toegenomen activiteit rond het Verdansk Stadium verkent. Breek door de Janus Towers in de nieuwe Reckoning-map voor Zombies, gebruik nieuwe wapens en uitrusting, en nog veel meer.”

Je kunt rekenen op nieuwe multiplayer-maps en je moet op zoek gaan naar allerlei high tech-geheimen die verborgen liggen in Verdansk. 7 augustus dus, mocht je nog wat in te halen hebben in Black Ops 6, dan is dit je moment om dat nog te regelen. Enne, let op, op Gamescom wordt Black Ops 7 getoond, want die zit er ook alweer aan te komen.