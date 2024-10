Astro Bot review: retro genieten op een futuristische manier

Astro’s Playroom

Wat daarbij heel erg helpt in dat gevoel van verrassing, dat is dat deze game een prachtig voortborduursel is op hoe veel mensen Astro Bot hebben leren kennen: als techdemo voor PlayStation 5 met Astro’s Playroom. Het leuke daarvan is dat het zoveel mogelijk laat zien wat de PlayStation 5 allemaal kan, en dan vooral met betrekking tot de controller. Soms moet je blazen, soms komt er allemaal geluid uit, soms is de controller ook echt op het scherm te zien een soort glider waarbij je de controller in je hand moet bewegen om Astro Bot de goede kant op te sturen en goodies te pakken. Er zijn zoveel creatieve manieren bedacht om alles uit die controller te halen: geweldig.

Iedereen vond dat Astro’s Playroom te kort was en het is heel goed gelukt om het toch nog naar een hoger niveau te tillen. Iets wat een van de betere platformers is die we in jaren hebben gezien. Goed gedaan door ontwikkelaar Team Asobi, dat zorgt dat de controller ineens een heel grote rol speelt, zonder dat het afleidt. Het is precies waarom de DualSense zo gemaakt is als hij is gemaakt en wat de game enorm complementeert. Hoe je interactie hebt met alles in de gamewereld, hoe het eruit ziet, het komt allemaal perfect samen. Laat je ook niet op het verkeerde been zetten: in eerste instantie lijken de vijanden een beetje hetzelfde, maar hoe verder je komt, des te verschillend ze toch worden.