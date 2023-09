​5 redenen om Starfield te gaan spelen

Het is iets waar gamers de hele week al over praten. Misschien zijn er zelfs mensen waar je al een paar dagen niets van hebt gehoord. Neem het niet persoonlijk, deze mensen laten zich volledig meeslepen door Starfield, de nieuwe game van Microsoft. Heb je geen idee waar dit over gaat en of het iets voor jou is? Geen probleem: we geven je vijf redenen om Starfield te gaan spelen. 1. Het speelt zich af in de ruimte Hoewel ruimtegames zeker niet de beste track record hebben, heeft de ruimte op zich dat wel. Het is onontgonnen, het is spannend, het is mysterieus, er kan vanalles gebeuren en het zorgt ervoor dat je je enorm nietig voelt. Dat gevoel heeft Bethesda ook absoluut in deze game gestopt: je gaat de ruimte in en je voelt je vaak moederziel alleen maar dat is juist het mooie ervan. Je hebt een hele ruimte om te gaan ontdekken en wat zich allemaal ontvouwt zou misschien ook wel echt in de ruimte kunnen afspelen. Oke, bijna alles dan.

2. Je hebt alle vrijheid Voortbordurend op het punt dat we net hebben gemaakt, is het heerlijk dat je alle vrijheid hebt. Je kunt lekker op je eigen houtje vanalles gaan ontdekken, zonder dat je echt helemaal aan je lot wordt overgelaten. Er zit namelijk wel degelijk een verhaal in het spel en het is aan jou om daar verder op door te gaan. Je hebt meer dan 1.000 planeten om te gaan ontdekken en je bent daar helemaal vrij in. De ene planeet is waarschijnlijk dor en dood als een woestijn, terwijl een andere juist bruist van de natuur en misschien wel het leven… 3. Het is veelzijdig Starfield is een enorm veelzijdige game. Waar No Man’s Sky redelijk hetzelfde is, heeft Starfield net even wat meer in zijn (sorry voor de woordgrap) mars. Het is een RPG, het is heel verhalend, het is een game vol actie, je kunt alle kanten op: het spel heeft daardoor voor heel veel gamers eigenlijk wel iets wat ze heerlijk vinden en dat maakt het ondanks dat het ruimtegenre soms een beetje in een nichehoekje wordt gezet, toch enorm laagdrempelig en aansprekend voor vele gamers.

4. Het ziet er adembenemend mooi uit Als je op ontdekkingstocht gaat, dan wil je dat je je in allerlei mooie werelden begeeft, toch? Zoals aangegeven is niet elke planeet even vol met mogelijkheden, maar dat is hoe het ook in het echt zal zijn. Desondanks is zelfs zo’n saaie planeet alsnog heel mooi om te zien, omdat de game qua grafisch kunnen simpelweg heel indrukwekkend is. Er is ook heel lang aan dit spel gewerkt, maar zeker qua visuals is dat zeker aan het spel af te zien. 5. Je kunt het spelen op Xbox Game Pass Je kunt natuurlijk 70 euro voor een game neerleggen, maar je kunt ook Game Pass nemen. Het abonnement van Microsoft is en blijft een schot in de roos, zeker vergeleken met de concurrentie. Je kunt games vanaf dag 1 spelen en dat geldt gelukkig ook voor Starfield. Dat betekent dat je zelfs als je even krap bij kas zit toch al kunt spelen, want je hoeft er niet 70 euro aan uit te geven, maar 15 euro voor een Game Pass-abonnementje. Ideaal. Je hebt namelijk ook meteen een gigantische bieb met games tot je beschikking. Nu is het aan jou om te gaan bekijken welke andere redenen er zijn om van Starfield te houden. Veel plezier!