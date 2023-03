Deliver Us Mars review: heeft meer in zijn mars

Een Nederlandse game, dat zien we niet zo vaak als we zouden willen, reden genoeg om daar dus aandacht aan te besteden. Zeker als het gaat om een onderwerp dat we op de voet volgen: de ruimte. Studio KeokeN maakte eerder de game Deliver Us the Moon en komt nu met opvolger Deliver Us Mars.

Deliver Us In Deliver Us Mars moet je niet met allemaal marsmannetjes vechten of basissen bouwen en van daaruit hordes aliens de baas zijn, en dat is eigenlijk juist de kracht van deze game. Het is duidelijk vooral ontwikkeld op basis van het verhaal, in plaats van op één gameplaymechaniek te rekenen en die alsmaar te herhalen. Dat geven we KeokeN vast mee, want dat maakt deze game een heel toffe ruimtewandeling. Daarnaast kunnen we het waarderen dat je dit avontuur beleeft door de ogen van een vrouw. We mogen ver zijn gekomen, er zijn nog steeds niet heel veel games die alleen een vrouwelijke hoofdrol kiezen en dat is dus wel het geval in Deliver Us Mars. Je speelt als Kathy, de dochter van een bekende uit Deliver Us the Moon. A la Star Wars krijgt Kathy een vage boodschap van haar vader, waarna ze naar hem op zoek gaat. Gaandeweg in het spel ontdek je steeds meer zich allemaal precies heeft afgespeeld.

Ontdekkingsreis op de rode planeet Dat ontdek je door zelf op een ontdekkingsreis over de rode planeet te gaan. Je hebt wat tools bij je om je te helpen zoeken, zoals een pikhouweel om op muren te klimmen. Gebruik die veel, want Mars is wat dat betreft een enorm veelzijdige planeet, ook in dit spel. Ook je energiebeams zijn belangrijk. Die gebruik je om deuren te openen, mits je de puzzel goed oplost. Ook zit er wat platformspel in deze game, maar als volleerd Mariofielen is dat helaas een niet al te goed doorgewerkt deel van de gameplay. Het voelde een beetje zoals de platformmomenten in de oude LEGO-games: ietwat ongemakkelijk. Daarbij helpt het niet dat de game vrij buggy is. Het hapert van alle kanten en hoewel je dat een game soms nog wel kunt vergeven (en we dat bij het verder charmante Deliver Us Mars ook graag zouden willen), heeft het soms daadwerkelijk invloed op de gameplay zelf. Bedenk je maar eens dat je aan zo’n muur hangt en het scherm denkt: even keihard verversen. Het werkt niet altijd even lekker. Erg jammer, want zonder die problemen was dit een knaller van een game geweest. Het is dan ook te hopen dat KeokeN deze rimpels nog glad kan strijken.

Meer in zijn Mars Op de afbeeldingen in dit artikel en in de trailer van het spel lijkt het een plaatje en we hadden graag gezien dat dat in de hele game het geval is, maar waar hij er visueel uitspringt, stelt hij technisch zodanig teleur dat het invloed heeft op die visuals. Juist in een spel waarin het ontdekken van een andere planeet centraal staat, is dat een misser. Gelukkig komt desondanks het verhaal nog wel over en het puzzelen ook wel: er staat namelijk wel degelijk een toffe game. Hij had alleen zoveel meer in zijn Mars zonder die bugs. De boodschap die deze game verkondigt is een heel interessante: is het wel zo verstandig om als mensheid de planeet Mars te koloniseren? Nu is dit van zichzelf al een vrij moeilijke planeet om te leven door zijn grote temperatuursverschillen en andere dag-nacht-cyclus, maar als je Deliver Us Mars speelt dan zal je merken dat er meer is om rekening mee te houden. En het mooie is: dat leer je niet door iets te lezen, maar dat ervaar je ook op een bepaalde manier door deze game te spelen. Als je deze game een kans wil geven, houd dan deze review in het achterhoofd: soms is het qua techniek een uitdaging op een minder leuke manier, maar uiteindelijk is het zeker geen game om daarom links te laten liggen. Deze game heeft veel in zijn Mars en dat laat hij ook zeker zien, zij het door de scheurtjes heen.