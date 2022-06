Starfield en Overwatch 2: paradepaardjes van de Xbox-presentatie

Starfield wordt gigantisch: duizend planeten om te ontdekken

De hype van Starfield is duidelijk aanwezig. Als je nog niet van dit spel hebt gehoord, is het tijd om door te lezen, want dit spel is nu al het spel van het jaar 2023. Bethesda heeft gisteren de eerste gameplay van het spel laten zien en de reacties zijn lyrisch. Bovendien wordt het een giga-spel met meer dan duizend planeten om te ontdekken. Dat doe je in je eigen ruimteschip, dat je zelf geheel naar wens kunt bouwen.



Starfield is momenteel in ontwikkeling bij Bethesda en dat is spannend. Bethesda is de ontwikkelaar die de Fallout-franchise en de The Elder Scrolls-franchise heeft gemaakt. Bovendien is er in 25 jaar (!) geen volledig nieuwe franchise van Bethesda verschenen. De druk is hoog en midden in de ontwikkeling Bethesda werd gekocht door Microsoft, dat waarschijnlijk ook de ontwikkeling opschudde waardoor het spel wederom is uitgesteld en nu in 2023 verschijnt. Deze game-ontwikkelaar wordt echter beschouwd als een van 's werelds beste role-playing game-studio's, wat het extra tof maakt dat dit een geheel nieuwe role-playing-franchise is.

Starfield speelt zich af in de 24e eeuw: een moment in de tijd dat alles te maken heeft met de ruimte en de verkenning ervan. Het thema is interessant en een beetje spannend, want met ruimte kan het beide kanten op: het is ofwel een meeslepende ervaring die geloofwaardig lijkt, of het is te vergezocht of gewoon niet overtuigend. Bovendien zijn we de afgelopen jaren in de steek gelaten door een aantal overhyped ruimtegames, zoals No Man's Sky en het laatste Mass Effect, dus gamers zijn voorzichtig als het op het thema aankomt. Aan de andere kant is de hype voor Starfield zo groot, en de budgetten van het spel zijn de grootsten ooit, waardoor er ongetwijfeld iets moois uitkomt. Uiteindelijk. Het is in ieder geval moeilijk niet hyped te raken van de trailer: