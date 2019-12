Het einde van het jaar is nog minder dan een week bij ons vandaan. Niet alleen het einde van een jaar: het einde van een decennium. Een decennium waarin we de wereld flink hebben zien veranderen, zo ook de gamewereld. Dit zijn de beste games van dit decennium. En vooruit, ook een aantal die niet het allerbeste waren, maar wel veel hebben betekent voor gaming.

Super Mario Galaxy 2 (2010) De opvolger van Super Mario Galaxy 2 verdient ook een plekje in deze lijst. Je zou Super Mario Odyssey kunnen noemen, maar Galaxy 2 borduurt voort op een spel dat zo revolutionair was voor Mario, dat we die niet willen missen. Je kunt in de tweede Mario Galaxy volop gebruikmaken van Yoshi, het rijdier van Mario. Bovendien zijn er zoveel verschillende werelden waar je naartoe werd geslingerd, dat je elke keer weer verrast wordt met nieuwe mogelijkheden voor Nintendo’s mascotte Mario. Mass Effect 2 (2010) Inmiddels vinden we episodische games die vooral om het verhaal draaien en een aanzienlijk minder actieve rol van gamers verwachten de gewoonste zaak van de wereld. Mass Effect is een gamereeks die aan de wieg van dit type games stond. In dit spel zijn dialogen met je medemens, maar ook goed leiderschap essentieel om het einde te bereiken. Het diepgaande verhaal, de bijzondere connecties die je opbouwt en het gegeven dat Mass Effect een trendsetter is als het gaat om meer diversiteit in games, maakt het zeker de moeite waard om het spel op zijn minst eens te proberen.

Minecraft (2011) Minecraft wist net als Fortnite in één klap een complete rage te veroorzaken, vooral onder jongere gamers. Minecraft deed iets in de virtuele wereld, wat LEGO deed in de echte wereld. Je kon ermee bouwen, je kon er verhalen mee maken en je kon er vooral enorm creatief mee zijn. Miljoenen mensen spelen het: op smartphones, op pc’s en op consoles. Het startte ooit als een indieproject, maar is inmiddels alweer jaren eigendom van Microsoft en extreem succesvol. Dark Souls (2011) Er zijn veel mensen die menen dat Bloodborne de beste game is van het afgelopen decennium, maar voor al die gamers die zichzelf graag pijnigen met een extreem moeilijke game moeten we toch echt bij het begin beginnen. Zonder Dark Souls uit 2011 was Bloodborne waarschijnlijk nooit geworden wat het uiteindelijk is. Bloodborne is wat duisterder van aard dan Dark Souls, maar de achtergrond van Dark Souls is veel rijker. En het is een game die je zo hard straft, dat je ietwat masochistisch moet zijn ingesteld om voor je eigen plezier de eindcredits te halen. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) Dit decennium werden we ook getrakteerd op diverse open wereld fantasygames. Denk aan The Witcher, aan Dragon Age, maar ook aan Skyrim. Skyrim trakteert gamers op een geweldig fantasyverhaal dat je helemaal meeneemt in een middeleeuws-achtige tijd waarin bovendien ook nog draken leven. Zwaardvechten, paardrijden, spreuken prevelen en boogschieten (Arrow in the knee!), het maakt allemaal deel uit van het geliefde Elder Scrolls V.

Portal 2 (2011) De innovatieve puzzelgameplay van Portal gooide al hoge ogen in het eerst deel maar dit tweede gaat daar vrolijk mee door. Geweldige humor, een opvallende animatiestijl én innovatieve gameplay die we niet eerder in een game zaten. Deze game komt constant onverwachts uit de hoek en grappig, mede dankzij de toffe stemmen, grappige oneliners en zelfs mooie nummers. Rayman Legends 2 (2013) Waarschijnlijk is Rayman Legends 2 de beste platformgame die we de laatste tien jaar hebben gezien. Dit spel is geweldig om co-op op de bank te spelen, maar ook alleen vermaak je je prima met Rayman in dit snelle avontuur. Het voelt heerlijk om op perfecte en pijlsnelle wijze door de levels heen te zoeven. Bovendien ziet het spel er fantastisch uit: de kleuren zijn levendig en juist omdat Rayman een fantasiebeest is, is het spel ook nog eens tijdloos. GTA V (2013) Rockstar kwam in 2013 met het langverwachte vervolg in de Grand Theft Auto-reeks en deed dat met een game met zo’n mooie en grote wereld, dat het publiek bijna niet wist waar het het zoeken moest. Dat er ook nog drie hoofdpersonages waren, maakte het alleen maar nóg interessanter. Er zijn heel wat uren verdwenen in GTA V en het wordt nog steeds gezien als een controversiële game omdat hij mensen ertoe zou aanzetten het criminele pad op te gaan, maar als je de game speelt dan weet je het beter. Dan weet je dat je het spel juist speelt omdat je in het echte leven nooit zulke keuzes zou maken. Dat is juist de magie van GTA: doen wat je in het echt niet mag, kan en uiteindelijk ook helemaal niet wil doen.

The Last of Us (2014) Het postapocalyptische The Last of Us plant je middenin een wereld die is overgenomen geïnfecteerden. Een soort zombies dus. Het speciale aan de game van Naughty Dog is dat er tussen alle actie en ellende door ook nog een mooi, emotioneel verhaal wordt verteld. Bovendien kijkt The Last of Us weg alsof het een film is, en een goede ook. Jij bent de volwassen man Joe die een tienermeisje moet zien te smokkelen, maar dat tienermeisje heeft natuurlijk ook wel wat in de melk te brokkelen. Dat denkt ze althans. Pokémon Go (2016) Briljant was deze game zeker niet, maar wat heeft het ons beziggehouden in de zomer van 2016. Mensen stopten met hun fiets op de raarste plekken om maar even een Pokémon te vangen (toen kon dat nog zonder boete: fietsen met je telefoon voor je neus). Niantic had voor die tijd al succes met Ingress, maar wist pas echt het grote publiek aan te spreken met Pokémon Go, waarin je dus de straat op moest om met je telefoon en een Google Maps-achtige landkaart te speuren naar virtuele beesten die zich virtueel schuilhielden in de echte wereld. Het spel wist mensen van de bank af te krijgen én wist de wereld compleet in de ban van de uit Japan afkomstige wezens te maken. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) De legendarische games van The Legend of Zelda zijn al in veel gedaanten voorbij gekomen, maar nog nooit was de gameplay zo omgegooid als in Breath of the Wild. Hierin hebben zelfs de items die je oppakt en gebruikt een houdbaarheidsdatum. Spullen raken nu eenmaal beschadigd in het gebruik en daar moet je in deze open wereld-Zelda constant rekening mee houden. Waar Zelda-games tot 2017 toe erg lineair waren, was Breath of the Wild op zijn Engels gezegd een Breath of Fresh Air met alle vrijheid die je je maar wensen kunt.

Horizon Zero Dawn (2017) Het visuele spektakel van het Nederlandse Guerrilla Games verraste enorm. Tot dan toe was de studio vooral bekend van Killzone en hadden we nooit durven dromen dat het iets kon maken als Horizon Zero Dawn. Middenin een tijd waarin er grote discussies waren over de rol van vrouwen in games, was Horizon Zero Dawn een AAA-spel dat verscheen met een vrouw in de hoofdrol. Niet als keuze, maar als feit. Een vrouw die het opneemt tegen mechanische dinosaurussen welteverstaan. Het beste aan deze game is niet dat hij Nederlands is, of dat er een vrouw in de hoofdrol is: het beste is dat het spel heel veel ruimte laat om je zelf het wiel te laten uitvinden, waarna je je extra slim voelt als dat je ook lukt. Fortnite (2017) Inmiddels kennen veel jonge en oudere gamers al diverse dansjes, niet uit Just Dance, maar uit Fortnite. Het free-to-play spel van Epic was dit jaar nog volop in het nieuws toen het tijdelijk op zwart ging (bedoeld), maar weet eigenlijk al jaren hoge ogen te gooien als het om populariteit gaat. Het idee van een spel waarin iedereen elkaar net als in de film Battle Royale moet afmaken, tot er maar één overblijft, is inmiddels al door veel andere gamemakers overgenomen. Toch komt het nergens op zo’n grote schaal tot uiting als in Fortnite. God of War (2018) We kennen Kratos als Griekse god uit de God of War-games, maar in de allernieuwste telg in de reeks is dat even anders. Hierin wordt namelijk de Norse mythologie gevolgd én komt Kratos niet alleen ten tonele: hij heeft ook zijn zoon meegebracht. Je bestuurt die jonge jongen niet, maar je krijgt door zijn ogen wel een fascinerende, nieuwe kijk op de hack and slash-game.

Red Dead Redemption 2 (2018) Red Dead Redemption 2 doet denken aan GTA V. Je mag lekker de bad guy uithangen in een open wereld, en het is dan ook van dezelfde makers. Het grote verschil tussen de twee spellen is echter dat het ene zich in het heden afspeelt, terwijl je voor Red Dead Redemption 2 teruggaat naar de tijd waarin cowboys het nog voor het zeggen dachten te hebben. Net als Frontier Land in Disneyland weet studio Rockstar je compleet onder te dompelen in alles wat maar een westerngevoel geeft. Compleet met paardrijden, dieren villen, ruilhandel en grote getalen aan Wanted-posters. Celeste (2018) Het afgelopen decennium is niet alleen groot geweest voor grote gamestudio’s waarin met honderden mensen jarenlang aan een spel wordt gewerkt. Mede door meer mogelijkheden in digitale distributie is het voor onafhankelijke ontwikkelaars veel makkelijker geworden om hun eigen games uit te geven. De platformgame Celeste is een goed voorbeeld van zo’n indiegame die de harten heeft gestolen van menig gamer, mede dankzij de fantastische soundtrack en de verslavende gameplay. Super Mario Maker 2 (2019) Mario-fans hebben er lang op moeten wachten: eindelijk zelf de mogelijkheid om officieel nieuwe levels te ontwikkelen voor Mario-spellen. Het systeem in Super Mario Maker is simpel: Nintendo geef je alle tools die je nodig hebt om een mooi Mario-level te maken, jij knutselt dat in elkaar, speelt het level zelf een keer uit voor hij online speelbaar wordt voor anderen en als je zelf het einde van je level weet te halen, dan mogen anderen deze ook downloaden en spelen. Kortom, oneindig veel door de fans gemaakte Mario-levels tot je beschikking en daar komen elke dag weer vele nieuwe opties bij.