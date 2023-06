​Microsoft hypet Starfield: bespreekt het spel drie kwartier lang

Microsoft kan wel een hitgame gebruiken en daarom werkt het al heel lang aan Starfield : een game die één van de duurste spellen ooit gemaakt is. De al 7 jaar in ontwikkeling zijnde RPG moet verschijnen op 6 september en het belooft een prachtige ruimteverkenning te worden. Geen wonder dus dat Microsoft het spel even uit zijn Xbox Showcase heeft gehaald en er een apart evenement van maakte. Dit is wat we hebben geleerd.

Starfield

Bethesda’s spel draait om de laatste groep ruimte-ontwikkelingsreizigers die meer dan 1.000 planeten kunnen gaan ontdekken. Ja, echt. Daarnaast opereren ze vanuit New Atlantis, de grootste stad die Bethesda ooit heeft gemaakt, barstensvol leven en NPC’s die heel realistisch moeten overkomen, in plaats van heel robotisch. Met je ruimteschip ga je van planeet naar planeet en elk exemplaar voelt weer anders. Niet alleen qua vegetatie, maar ook qua zwaartekracht. Kortom, aan elk detail is gedacht.

Het is een RPG dus je kunt zowel je personage als je ruimteschip helemaal creëren zoals jij dat wil, met de nodige upgrades hier en daar. Het idee is dat je echt het gevoel hebt in de ruimte te zijn. Om dat immersieve gevoel nog wat te vergroten is er bovendien een speciale Constellation Edition van het spel aangekondigd, met steelbook, een speciale koffer en een Chronomark-horloge in de stijl van de game. Plus, om je nog meer te hypen komt Xbox met een speciale controller en headset van het spel. We kunnen straks in september echt niet om deze game heen: hij verschijnt 6 september op Xbox Series X en PC.