E3 gaat niet door: dit is wat dat eigenlijk betekent

E3 2023 gaat niet door. Een daarmee gaan waarschijnlijk E3 2024, E3 2025 en ga zo maar door ook geen doorgang vinden. De Electronic Entertainment Expo was ooit een van de grootste game-evenementen ter wereld. De grootste consoles zijn op het podium van E3 in Los Angeles aangekondigd. Nu is dat voorbij. Het zegt niet alleen veel over beurzen in de gamewereld, het zegt iets over beurzen in het algemeen.

Je moet je voorstellen: bij E3 zit de zaal vol met media en met mensen uit de retail. Beide groepen moeten weten wat eraan komt: dat is ook niet veranderd. Maar wat journalisten deden was opschrijven wat er allemaal werd gezegd op het podium, dat gaan uitwerken en dat was het. Toen er ook video-opnamen waren van de aankondigingspresentaties en die werden gelivestreamd naar iedereen ter wereld, werd dat wat anders. Nog steeds werken journalisten uit wat er allemaal voorbij komt: handig voor als je het wil lezen in plaats van kijken en handig voor extra context en duiding, maar het is niet meer nodig om live aanwezig te zijn in LA.

De dood van E3 is waarschijnlijk ingezet door Nintendo. Nintendo besloot op een bepaald moment om nog wel op de E3-beursvloer aanwezig te zijn, maar niet meer met een grote presentatie te komen. Niet dat het Japanse spellenbedrijf niets te zeggen had: het deed dat op een andere manier. Het besloot om een video online te zetten die iedereen kon kijken, waarin de aankondigingen werden gedaan, zodat iedereen het nieuws op dezelfde manier kreeg, in plaats van dat het voor een selecte groep mensen in de zaal aldaar een soort extra dimensie had.

Maar, en dat is eigenlijk het belangrijkst: je doet niet meer alle aankondigingen in één presentatie, waardoor elke game of elke console wat meer zijn eigen moment kan pakken. Geen oprateling meer van allerlei verschillende aankondigingen, maar iets meer focus. Nog steeds worden er ook presentaties gemaakt die wel opratelingen zijn, maar de momenten kunnen veel beter worden gekozen. Geen stress om alles voor juni af te hebben.

Nintendo deed met zijn Nintendo Direct iets wat veel andere bedrijven begonnen af te kijken. Het is een stuk duurzamer om niet allemaal mensen naar Los Angeles te laten afreizen en als je zelf een video maakt, dan heb je zelf veel meer controle over wat er wordt gepresenteerd. Je kunt geen doodslaande momenten hebben zoals op een podium met publiek, en als je een verspreking hebt of in hoesten uitbarst, dan film je het gewoon opnieuw.

Het is wel wat lullig gegaan. Met veel bombarie werd aangekondigd dat E3 2023 zou doorgaan. Vervolgens gaf het ene na het andere gamebedrijf aan niet te komen, en nu gaat E3 maar helemaal niet meer door. Een enorme strop voor de organisatie, die natuurlijk allang allerlei dingen in touw had om het ooit zo toonaangevende evenement te laten doorgaan. Geheel verrassend is het overigens niet: veel bedrijven kiezen voor hun eigen communicatiepad en dat werkt prima met online presentaties.

Het ene na het andere bedrijf volgde met online presentaties, wat natuurlijk tijdens corona nog heviger werd: toen konden bedrijven niet anders. E3 was toen ook niet, maar om een andere reden. Ondertussen veranderde E3 de afgelopen vijf jaar trouwens ook: vroeger was het een evenement dat exclusief was voor journalisten en retailers, maar je kon op een bepaald moment ook als gamer een kaartje kopen: een beetje zoals Gamescom, maar dan veel duurder. E3 probeerde dus wel vanalles om levensvatbaar te blijven, maar waarschijnlijk is vooral corona de doodsteek geweest.

Spanning en sensatie

Voor ons is dat toch erg jammer. De spanning en het enthousiasme zoals je dat voelt in die zaal wanneer er weer een auto uit het plafond komt, of er simpelweg over een game wordt gesproken waar enorm veel hype over is: dat heeft wat. Het grinniken om de klunzigheid van iemand op het podium, terwijl je zelf dondersgoed weet dat je het er zelf aanzienlijk minder goed vanaf zou brengen. Het smiespelen met anderen over welke aankondigingen geweldig zijn, of elkaar wat context geven. Dat mis je nu wel. Tenzij je een soort watchparty organiseert thuis, is het enige wat je kunt doen op een Discord-server met elkaar praten over wat er allemaal wordt aangekondigd. Wat wel scheelt is dat je minder vaak om 2 uur en 4 uur ‘s nachts uit je bed hoeft: de aankondigingen worden vaak wat beter getimed volgens Amerikaanse én Europese tijdzones.

Maar het is heel begrijpelijk en volledig terecht hoe bedrijven nu te werk gaan. Het scheelt ze ook weer een dure stand bouwen, want op E3 kon je stands vinden die miljoenen kostten. Dat zie je ook op andere beurzen: op MWC in Barcelona (een beurs over voornamelijk smartphones) zie je ook dat bepaalde grote bedrijven er echt niet zo groots uitpakken, omdat ze simpelweg op dat moment niets nieuws te melden hebben, of omdat ze dat op hun eigen manier doen.