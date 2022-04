Balen: zelfs digitale variant gamebeurs E3 gaat niet door

Het was altijd de spannendste gamebeurs van het jaar: de Electronic Entertainment Expo in Los Angeles. De grootste gamemakers ter wereld kwamen samen om aan journalisten (en via livestreams aan gamers) te laten zien wat ze in petto hadden voor dat jaar. Het was de plek waar nieuwe gameconsoles werden aangekondigd en dat maakte E3 een heel belangrijk evenement. Nu lijkt het te verdwijnen, want dit jaar gaat E3 niet door.

Spannendste gamebeurs van het jaar ESA, de organisatie achter de E3, heeft dit bekendgemaakt. Het zou 2022 annuleren omdat het in 2023 groots wil terugkomen, maar er zijn ook veel mensen die dit betwijfelen. Het gamelandschap is ook erg veranderd de laatste jaren. Gamebedrijven wachten niet meer tot juni om aankondigingen te doen: iedereen heeft online zijn eigen events. Nintendo deed zelfs al enige tijd geen grote presentaties meer op de beursvloer, maar koos al voor een digitale, vooraf opgenomen stream. Voor beide varianten is iets te zeggen. E3 wist altijd voor veel buzz te zorgen, omdat er enorm veel aandacht werd besteed aan prachtige stands, wat bijvoorbeeld op social media weer goed werkt. Het was een evenement waarbij er plotseling auto’s uit de grond kwamen middenin een prestatie, of waarbij op feestjes sterren als Eminem en Rihanna even een paar nummers kwamen doen. Een duur evenement, maar wel eentje waar gamers traditioneel elk jaar weer naar uitkeken.

Legendarische presentaties Een week lang alles horen over de games die de rest van het jaar zouden verschijnen: heerlijk. En, eerlijk is eerlijk, de presentaties zelf waren op zich ook leuk om te kijken: soms heel stuntelig, soms vol slechte grappen waar de zaal niet op reageert en soms met uitspraken die bepaalde hoge mensen onsterfelijk hebben gemaakt (zoals Nintendo of America-baas Reggie Fils-Aime die uitriep: ‘My body is ready!’ voor hij op het Wii Balance Board stapte. E3 zou dit jaar zelfs fysiek zijn, al was het de afgelopen jaren digitaal. Het coronavirus gooide echter wederom roet in het eten, waardoor het evenement een digitale show werd. Hierdoor werd het vooral kijken naar vooraf opgenomen streams met nieuws over games, in plaats van dat opwindende, alles-kan-gebeuren-gevoel dat een live-evenement met stream met zich meebracht. Het werd hierdoor toch wat minder leuk, ook al werden er alsnog toffe aankondigingen gedaan.



Geen digitale E3 ESA heeft niet aangegeven waar de annulering vandaan komt, maar wel dat het in 2023 nog beter wil terugkomen met een evenement dat zowel online als offline plaatsvindt (wat klinkt zoals het oude E3). Een mooi streven, maar sowieso is het de vraag of grote evenementen waar veel mensen bijeen komen nog wel realistisch zijn met virussen zoals corona. Game Developers Conference in San Francisco ging bijvoorbeeld wel door, maar veel mensen zijn uiteindelijk positief getest op het coronavirus. Bovendien hoeven gamebedrijven allang niet meer te wachten tot E3 in juni om hun aankondigingen te doen (en hoeven gameontwikkelaars minder te stressen om een demo op tijd af te hebben). Met de gestreamde presentaties Sony’s State of Play en Nintendo Direct hebben gamebedrijven helemaal zelf in de hand wanneer ze iets naar buiten brengen. Wat echter wel opvalt, is dat Geoff Keighley, bekend van onder andere de Video Game Awards, meteen naar Twitter greep en aankondigde dat er Summer Game Fest is in juni. Dit is ook een soort roundup van verschillende gamemakers die hun verhaal doen, maar het heeft zeker niet de impact die E3 altijd had. Gamers twijfelen: Is het het einde van een tijdperk, of zou ESA toch nog iets bij elkaar weten te bekokstoven voor 2023? Het is afwachten of de gamewereld én de ‘gewone’ wereld hiervoor niet te veel zijn veranderd.