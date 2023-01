Iedereen skipt: wat blijft er over van de grote gamebeurs E3?

Na jaren niets -of probeersels- is er eindelijk weer een echte Electronic Entertainment Expo. E3 strijkt dit jaar weer als vanouds neer in Los Angeles voor dagen aan game-aankondigingen, demo’s en schreeuwerige stands. Maar, is dat nog wel E3 ? De drie grootste gamebedrijven -en makers van gameconsoles- zijn namelijk afgehaakt. Wat is er nog over van deze ooit zo speciale gamebeurs?

Nintendo was één van de eerste grote gamebedrijven die E3 eigenlijk niet meer gebruikte om een grote presentatie te doen. Het introduceerde Nintendo Direct, een stream die iedereen op de wereld tegelijk kon volgen. Want ja: die presentaties werden ook altijd gestreamd, waarom zou je daarvoor dan nog een hele grote zaal afhuren vol journalisten en mensen uit de retailwereld? Je kunt ook gewoon een leuk programma maken met bijvoorbeeld wat special effects (zie vooral de video hieronder), in plaats van een man in pak die op een podium via autocue iets opleest.

In de gamewereld heb je meerdere momenten waarop vaak in groten getale games worden aangekondigd. Je hebt het met de Game Developers Conference, met E3, met Gamescom, met Tokyo Game Show en dan nog aan het einde van het jaar met de Game Awards. Deze evenementen vinden allemaal redelijk verspreid door het jaar heen plaats en dat was altijd heel prima voor gamefans. Echter waren er de afgelopen tien jaar al steeds meer gamebedrijven die liever niet kozen voor een groteske presentatie, maar voor een online te volgen programma waarin allerlei ontwikkelaars hun zegje over hun game konden doen.

Nintendo, Sony en Microsoft niet aanwezig

Veel grote bedrijven volgden en toen uiteindelijk ook nog de pandemie uitbrak was het helemaal wel klaar met de ouderwetse presentaties. Sommige mensen vinden dat jammer: je mist toch de energie uit de zaal, en ook in die presentaties konden ze gekke dingen doen, zoals celebrities op het podium trekken of een auto uit de lucht laten komen. Maar ja, die celebrities kunnen ook in een online video voorkomen, en die auto? Tja, was die niet vooral leuk voor het handjevol mensen dat in de zaal zat?

Het is nog niet officieel bekendgemaakt, maar IGN schrijft dat Nintendo, Sony en Microsoft niet aanwezig zijn op E3. Waarom niet, dat is niet bekend, maar waarschijnlijk is het precies zoals we hierboven aangeven. Door met streams te werken kunnen bedrijven de focus op een bepaalde game groter maken, dan wanneer ze een hele tombola aan spellen voorbij moeten laten komen in een grote presentatie. E3 vindt in ieder geval plaats van 13 tot 16 juni dit jaar, maar het is dus nog maar afwachten wat er precies interessant aan zal zijn voor ons in Nederland: wordt het meer een feestje van demo’s op de vloer?