​Xbox Game Pass: High on Life meest succesvolle third party-game ooit

Je gun heeft een gezicht en praat tegen je. Dat is best gek als je middenin een shooter zit. Toch werkt het, zo blijkt. High on Life is namelijk die game, gemaakt door de mensen achter Rick & Morty. Het heeft ook precies die humor, maar dan in een heel ander jasje gestoken. Dat het spel gewaardeerd wordt, dat blijkt wel uit zijn Xbox Game Pass-cijfers: het is de meest succesvolle third party-gamerelease die het platform tot nu toe kende.

High on Life Sterker nog: op het gebied van singleplayer-gamers is dit de grootste gamelancering op Xbox Game Pass ooit. High on Life doet het ontzettend goed op de abonnementsdienst van Microsoft. Zo staat er te lezen op Xbox Wire dat deze statistieken al duidelijk waren na de eerste vijf dagen van de release: het aantal gespeelde uren was op dat moment al van recordhoogte. Dat is daarna alleen meer hoger en hoger geworden. Klinkt het wapen in de game je bekend? Dat is de stem van Justin Roiland, medebedenker van Rick & Morty. Hij is ook te horen in Rick & Morty, wat het spel nog meer aan de geliefde cartoon doet denken. Toch heeft het een heel eigen smoel. Squanch Games heeft het wat dat betreft erg slim aangepakt. Dat betaalt zich ook uit: het is blij dat het met Xbox Game Pass zoveel gamers kan bereiken.

Xbox Game Pass Het heeft Microsoft zelf ook geholpen: het aantal gebruikers van Xbox Game Pass is inmiddels zo hoog\, dat de dienst winstgevend is. Het is goed nieuws voor Microsoft, dat verder dit jaar vooral het nieuws domineert als het gaat om de potentiële overname van Activision. Het is van plan om 60 miljard euro te betalen voor een van de grootste game-uitgevers ter wereld, maar daar zijn nog een aantal waakhonden het niet mee eens: het riekt namelijk naar een monopolie, waardoor Microsoft de afgelopen maanden voortdurend met de billen bloot moet om maar te bewijzen hoe klein en nietig het is ten opzichte van PlayStation en Nintendo. Het past daarom waarschijnlijk wel op met wat het zegt over Game Pass, al staat dat volgens het bedrijf wel al voor 15 procent van de omzet. Het Is in ieder geval grappig om te zien dat in een wereld waarin groteske game-ervaringen worden gemaakt, zoveel liefde bestaat voor een grappige titel zoals High on Life. Het is ook wel een heel aantrekkelijke game om te streamen, waarbij je dan samen met je volgers kunt lachen om alle grappen.

Leuke game voor de kerstvakantie Dat je op Xbox Game Pass spellen gratis kunt spelen (tegen een maandelijks bedrag), maakt het een nog groter compliment voor de makers van het spel. Blijkbaar willen heel veel mensen de game spelen, zelfs als ze ondertussen ook andere grote titels kunnen ervaren. Mocht je dus Xbox Game Pass hebben en dit spel nog niet hebben geprobeerd, dan is het misschien toch eens tijd om dat wel te doen. Zeker met de feestdagen in het verschiet kan het fijne relaxmomentjes bieden tussen alle familiebezoeken door.