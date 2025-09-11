Sennheiser Soundprotex review: luid en duidelijk gehoorbescherming

Sennheiser kennen we natuurlijk van oordopjes om muziek mee te luisteren, maar het merk biedt ook een ander soort oordopjes. Met de Soundprotex wil het je oren vooral beschermen, bijvoorbeeld als je naar een festival gaat. De oordopjes komen zelfs met twee filters die je kunt gebruiken om het geluid heviger of iets minder hevig te dempen.

Sennheiser Soundprotex

Gehoorbescherming voor concerten en festivals is typisch iets dat je vaak vergeet mee te nemen, waardoor je ter plaatse op zoek moet gaan naar andere oordopjes of toch maar het risico aangaat dat je wel gehoorbeschadiging krijgt. Niet ideaal, vandaar dat je ze beter gewoon standaard in je tas kunt stoppen: vaak mag er op een concert of festival toch maar een klein tasje mee en kom je vaak op hetzelfde exemplaar uit. In je tas stoppen dus, en dat kunnen misschien wel deze Soundprotex van Sennheiser zijn. Die zitten ook in een handig mini-etuitje met sleutelhanger, waardoor je hem ook aan je tas of desnoods je broeklus kunt hangen.

Het zijn oordopjes die niet per se geschiedenis schrijven als de mooiste oordopjes om je gehoor te beschermen, maar die eer gaat wat ons betreft ook naar Loop, de oordopjes die eruitzien als een daith-piercing. Ook is het geen heel origineel design qua wat er in je oor gaat: het zijn drie ‘bollen’ die je oor ingaan. Maar daar zit wel een fijne toevoeging aan de oordopjes: een klein soort flapje dat eraan zit. En dat flapje is een lifesaver. Het is enorm behulpzaam in het uit je oor halen van het oordopje.