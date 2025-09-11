Sennheiser Soundprotex review: luid en duidelijk gehoorbescherming

Sennheiser kennen we natuurlijk van oordopjes om muziek mee te luisteren, maar het merk biedt ook een ander soort oordopjes. Met de Soundprotex wil het je oren vooral beschermen, bijvoorbeeld als je naar een festival gaat. De oordopjes komen zelfs met twee filters die je kunt gebruiken om het geluid heviger of iets minder hevig te dempen.
Gehoorbescherming voor concerten en festivals is typisch iets dat je vaak vergeet mee te nemen, waardoor je ter plaatse op zoek moet gaan naar andere oordopjes of toch maar het risico aangaat dat je wel gehoorbeschadiging krijgt. Niet ideaal, vandaar dat je ze beter gewoon standaard in je tas kunt stoppen: vaak mag er op een concert of festival toch maar een klein tasje mee en kom je vaak op hetzelfde exemplaar uit. In je tas stoppen dus, en dat kunnen misschien wel deze Soundprotex van Sennheiser zijn. Die zitten ook in een handig mini-etuitje met sleutelhanger, waardoor je hem ook aan je tas of desnoods je broeklus kunt hangen.
Het zijn oordopjes die niet per se geschiedenis schrijven als de mooiste oordopjes om je gehoor te beschermen, maar die eer gaat wat ons betreft ook naar Loop, de oordopjes die eruitzien als een daith-piercing. Ook is het geen heel origineel design qua wat er in je oor gaat: het zijn drie ‘bollen’ die je oor ingaan. Maar daar zit wel een fijne toevoeging aan de oordopjes: een klein soort flapje dat eraan zit. En dat flapje is een lifesaver. Het is enorm behulpzaam in het uit je oor halen van het oordopje.
Nu is het ook weer niet onmogelijk om oordopjes zonder dat extra ‘stokje’ eraan uit je oor te halen, maar zeker als je toch even wil luisteren naar de volledige audio of als iemand waarmee je naar het festival bent echt heel zacht praat, dan kan het helpen om hem even snel uit je oor te halen en dan is dat flapje heel fijn. Wat dat betreft heeft Sennheiser de oordopjes een stuk beter gemaakt, en het flapje is ook weer niet zo zichtbaar dat het lijkt alsof er iets geks uit je oor komt: slim dus.
Het lijken wel vrij eenvoudige oordopjes, maar Sennheiser heeft memraanfiltertechnologie waarmee er een beter uitgebalanceerde sound moet zijn en de details van de muziek niet verdwijnen. Ook zijn ze zo gemaakt dat je nog wel hoort wat mensen tegen je zeggen, want daar heb je de hogere frequenties voor nodig: daar leunen we op als we met iemand praten. Om die reden kun je dus iets in je oor doen en toch nog goed horen: het is zo gemaakt dat die specifieke ‘stemtonen’ die we gebruiken om iemand te verstaan er nog doorheen komen.
Over de filters ben ik ook wel enthousiast: je merkt duidelijk verschil tussen met en zonder. Toen ik op Notting Hill carnival allerlei trommels en gigantische sound systems om me heen had, merkte ik dat ik mijn vriendinnen om me heen echt niet kon horen met de zwarte filters erin, en wel iets beter met de grijze filters erin. Dat is overigens niet hoe je ze hoort te gebruiken.
Sennheiser heeft het volledig dempende filter bedacht voor als je gaat ontspannen, en de half dempende voor als je naar een festival gaat. Maar eerlijk is eerlijk, het gaat er op Notting Hill-carnival vaak nog even wat snoeiharder aan toe dan in bijvoorbeeld de Ziggodome, dus de volledig dempende filters waren geen overbodige luxe.
Wel vind ik het nadeel aan de filters dat je ze er als het ware in moet ‘ploppen’ en ik ben toch bang tijdens het dragen dat ze dan eruit gaan of omdraaien waardoor ze hun effectiviteit verliezen. Dat is me overigens niet gebeurd tijdens het dragen, maar dat is wel een zorg die ik had.
Uiteindelijk is het een slim idee om er twee verschillende filters aan toe te voegen. Sennheiser geeft aan dat het ook handig is voor mensen die bijvoorbeeld rustig willen slapen, maar nog wel hun wekker willen horen. Het geeft je wat meer rust omdat je alle ruis eromheen kunt laten verdwijnen met die filters.
Mocht je bang zijn dat de oordopjes niet passen, dan levert Sennheiser meerdere maten: eigenlijk heb je dus voor de prijs waar je bij sommige oordopjesmakers 1 paar krijgt, drie paren: vooral handig als je partner of je kinderen en jij niet dezelfde maat hebben. En, ook goed om te weten, want lang niet iedereen doet het: je kunt deze oordopjes ook schoonmaken, gewoon met een doekje en water. De oordopjes zijn gemaakt van TPE-materiaal en dat zou ook prima moeten zijn voor mensen met een gevoelige huid.
Sennheiser Soundprotex hebben een adviesprijs vanaf 39,90 euro.