Kun je je oordopjes om muziek te luisteren gebruiken bij concerten?

Het kan soms verwarrende gesprekken opleveren: praten over oordopjes. Bedoel je dan van die foam-dingen die je in het vliegtuig krijgt, of van die echte concert-oordopjes, of toch gewoon AirPod-achtige oordopjes waarmee je muziek kunt luisteren? En, zijn die eigenlijk echt zo verschillend? Het is vandaag Dag van het Gehoor en daarin duiken we in de vraag of je muziek-oordopjes kunt gebruiken om veilig te blijven van de hoge decibellen die soms bij concerten worden verspreid.

Gehoorbescherming

Moet je dan sowieso investeren in gehoorbescherming? Als je op een concert bent maar je niks mee hebt, beter van wel. Vertrouw liever niet op de concertzaal of de geluidsman van de artiest om je gehoor te beschermen. Daarnaast is het natuurlijk beter om te investeren in oordopjes die speciaal zijn gemaakt om je gehoor te beschermen tijdens een concert. Maar er is ook een alternatief. Je kunt je muziek-oordopjes daar wel voor gebruiken namelijk.

Het hangt er wel vanaf welke oordopjes je tot je beschikking hebt. AirPods Pro hebben een geluidsmodus die als gehoorbescherming kan gelden. Het gaat om de transparantiemodus. Je hoort nog wel vrienden tegen je praten, maar harde geluiden worden uit de audio-ervaring gefilterd en zachter gemaakt. Hierdoor kun je de muziek wel horen, maar niet zo kneiterhard. Je vindt het onder Ruisbeheersing als je oordopjes met je iPhone hebt verbonden. Je kunt dit menu oproepen door de volumebalk kort in te drukken.