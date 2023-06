3 manieren om te voorkomen dat je gehoorschade oploopt

Volgens onderzoek van Apple op basis van data van Apple Watch, wordt 1 op de 3 volwassenen blootgesteld aan een risicovol volume van geluid. Het gaat om data van november 2019 tot en met december 2022 en de universiteit van Michigan heeft zich ook over de data gebogen. Mensen in de VS worden blootgesteld aan geluid van meer dan 70 decibel en dat is het niveau waarop het gevaarlijk wordt en een grotere kans ontstaat op gehoorverlies. Dit is hoe je dat kunt voorkomen.

1. Oordoppen gebruiken Of je nou in de bouw werkt en een hoofdtelefoon gebruikt of naar een concert gaat en van die in-ear oordopjes gebruikt: zorg dat je oren zijn beschermd voor de herrie. Zelfs op een festival dat gewoon buiten plaatsvindt kan het geluid al enorm hard zijn en gaat het regelmatig boven de 70 decibel (op een gemiddeld festival zit je al gauw tussen de 90 en 103 decibel). Gebruik oordoppen. Misschien is het aan het begin wat onwennig, maar uiteindelijk zal je merken dat je ervaring helemaal niet zo anders is, en dat je daarna nog een gesprek kunt voeren en elkaar kunt verstaan. Plus, die oordopjes hoeven helemaal niet duur te zijn: je kunt ze vaak op het festival ook kopen voor een tientje, al liggen ze ook gewoon bij de HEMA.

2. Je muziek-oordopjes niet te hard doen Je telefoon waarschuwt je ervoor: pas op, als je lang naar dit niveau luistert, dan maak je kans op gehoorschade. Veel mensen zetten ondanks die waarschuwing toch het volume harder, terwijl dat zeker tegenwoordig allang niet meer hoeft. Vroeger deed je het omdat je kakelende mensen in de trein wilde overstemmen, of misschien zelfs het verkeer op de fiets (wat niet per se verstandig is), maar tegenwoordig zijn veel audiogadgets uitgerust met noise cancellation en dat betekent dat al die ruis van buiten al wordt verwijderd. Hierdoor kun je je geluid best wat zachter zetten: je oren zullen je dankbaar zijn.

3. Gebruik een app Nu kan een app je uiteraard niet helpen met het beschermen van je oren op een directe manier, maar wel op een indirecte manier. Als je op een festival staat, meet dan even hoe het met de decibellen zit op de plek waar je staat. Sta je immers dichterbij de boxen, dan is het geluid harder dan iets verder weg. Door een decibelmeetapp te gebruiken kun je ontdekken aan hoeveel decibellen je je trommelvliezen blootstelt en op die manier besluiten om toch maar ergens anders te gaan staan. Of bijvoorbeeld oordopjes in te doen, al is dat sowieso raadzaam. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar apps als Decibelmeter of SafeNoise. Behoefte aan meer tips om gehoorschade te beperken? Zet bijvoorbeeld ook je televisie thuis niet te hard, blijf niet te lang in de herrie staan en ga naar de audicien als je denkt dat je oren problemen hebben. Er wordt soms ook gezegd dat roken kan zorgen voor gehoorschade. En vooral: schaam je niet om oordopjes te dragen: je ziet ze amper, en je hoort het geluid soms zelfs beter dan anderen omdat het galmerige eruit wordt gefilterd.