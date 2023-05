Hoe hard kun je je oordopjes het beste zetten?

Naarmate onze samenleving en cultuur meer verbonden raken door technologie, is het gebruik van hoofdtelefoons toegenomen. Sommige mensen zweren bij over the ear hoofdtelefoons, terwijl anderen liever voor kleine oordopjes gaan die je bijna niet ziet zitten. Dankzij koptelefoons kunnen mensen altijd en overal van muziek genieten en gesprekken voeren. Ondanks het gemak van koptelefoons en het toegenomen nut zijn er vragen gerezen over de veiligheid van het gebruik. Er bestaat zoiets als gezond koptelefoongebruik; je moet alleen weten wat veilige geluidsniveaus zijn en wanneer je een pauze moet inlassen.

Gehoorverlies door geluid Is geluid niet bedoeld als instrument voor communicatie en bewustwording van onze omgeving? Ja, geluid is een essentieel communicatiemiddel dat ons ook oriënteert naar onze omgeving; het binnenoor is echter zeer gevoelig voor de balans van het geluid dat het waarneemt. Er zijn duizenden cellen in de oren, waarvan sommige kleine haarachtige structuren hebben, haarcellen genaamd, die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van geluid van de oren naar de hersenen, waar het verder wordt verwerkt. Overmatig geluid kan permanente schade aan deze cellen veroorzaken, waardoor het mechanisme van geluidsoverdracht wordt onderbroken. Er kan ook schade ontstaan via de verbinding tussen de haarcellen en de zenuwcellen, die door overmatig geluid kan worden onderbroken, zelfs als de haarcellen normaal blijven. Kortom, één ding is duidelijk: te hard geluid is schadelijk.

Wat is te hard? Een van de belangrijkste dingen bij het gebruik van koptelefoons is dat persoonlijke luisterapparaten zijn afgesteld op een maximaal volume van ongeveer 105 tot 110 dB. Ter referentie: blootstelling aan geluidsniveaus van meer dan 85 dB (gelijk aan een grasmaaier of bladblazer) kan bij een blootstelling van meer dan twee uur mogelijke gehoorschade veroorzaken, terwijl blootstelling aan geluid van 105 tot 110 dB binnen vijf minuten schade kan veroorzaken. Geluid van minder dan 70 dB veroorzaakt waarschijnlijk geen significante schade aan de oren. Dit is belangrijk om te weten, omdat het maximale volume van persoonlijke luisterapparatuur boven de drempel ligt waarbij schade optreedt (zowel bij kinderen als bij volwassenen)! Het is belangrijk dat je als luisteraar beseft dat de meeste toestellen in feite op een schadelijke manier kunnen worden gebruikt. Uiteindelijk moeten persoonlijke luistertoestellen comfortabel zijn voor de luisteraar.

Hoe lang? Naast het volume is ook de duur van de blootstelling aan geluid een belangrijke factor die bijdraagt aan mogelijke gehoorschade. Simpel gezegd: hardere geluiden kunnen meer schade veroorzaken bij minder blootstelling. Experts raden bijvoorbeeld medewerkers van bedrijven aan dat ze zich gemiddeld niet meer dan acht uur laten blootstellen aan 85 dB. Uiteindelijk is het antwoord op de vraag natuurlijk: je moet zo kort mogelijk en zo zacht mogelijk naar muziek, podcasts of videocalls luisteren. Maar dat is moeilijk te bewerkstelligen. Er zijn daarom vuistregels om vast te houden en daarvoor kun je apps gebruiken: je kunt immers uit je hoofd niet weten hoe hard 85 of 100 dB is. Op iPhones en Apple Watch is een decibelmeter aanwezig, maar je kunt ook de app DB Meter Pro gebruiken (ook handig voor mensen met een Android).