Lekker zonnetje: zo houd je je laptop en smartphone veilig

Je laptop en je smartphone worden niet blij van de zon. We prijzen onszelf gelukkig dat we een zomerse week hebben na de herfstzomer van vorig jaar, maar daar zijn onze techgadgets aanzienlijk minder blij mee. Zeker nu we meer kansen krijgen om thuis te werken is de kans groot dat je je laptop openklapt op de tuintafel in plaats van de keukentafel. Maar die is wel erg zonnig. Zo zorg je dat je tech veilig blijft.

De zon: gevaarlijk voor elektronica Misschien vraag je je af waarom de zon zo gevaarlijk is voor je elektronica. Dat is echter niet zomaar één ding. Sowieso zal de batterijduur in een rap tempo achteruit gaan, waardoor je je apparaat minder lang kan gebruiken. Op langere termijn kan het de batterij zelfs onherstelbare schade toebrengen, waardoor deze de mogelijkheid om op te laden kan verliezen. Daarnaast kan je apparaat oververhit raken. De batterij kan zelfs gaan lekken of in brand vliegen, al moet je het dan waarschijnlijk wel heel bont maken. Veel telefoons geven het ook aan als ze te heet worden, enerzijds door een waarschuwing en anderzijds door het sluiten van veelvragende apps zoals game-apps of Spotify. Bij meer dan 35 graden gaan diverse gadgets zelfs gewoon uit uit veiligheidsoverwegingen. Vergeet ook niet dat je gadgets een aanraakscherm hebben dat ook kwetsbaar is: veel zon op dat aanraakscherm en ook die kan flink wat schade oplopen.

Wil je al die doffe ellende voorkomen? Logisch! Met deze tips houd je je tech intact deze zomer. 1. Leg ze in de schaduw Het is een open deur, maar we moeten het gezegd hebben: zoek met je gadgets de schaduw op. Je kunt vaak wel een schaduwrijke plek vinden en dat is niet alleen fijn voor je gadgets, maar ook voor je eigen huid. Schaduw maakt echt een heleboel verschil: niet alleen in temperatuur, maar juist die blootstelling aan die directe zonnestralen is vaak funest voor gadgets. 2. Verwijder de case Het klinkt gek, want een case is juist om je telefoon te beschermen, maar net als de kleren die je aanhebt is zo’n case een extra laag isolatie om het apparaat. Wij doen ook onze kleren uit als het heet is, dus in veel gevallen is het ook verstandig om die dikke case van je smartphone af te halen. Dat hangt echter wel af van het materiaal waarvan je telefoon is gemaakt en de case: sommige telefoons worden juist heter omdat hun materiaal de zon aantrekt, dus check dat goed.

3. Gebruik een doos Je kunt een dure notebooktent kopen van iCap, ze bestaan echt, maar een veel Hollandsere methode is de kartonnen doos. Het ziet er niet uit, maar je kunt je scherm beter zien en je hebt niet zo snel last van die vreselijke oververhitting. Je kunt een doos gebruiken door hem op zijn zijkant te plaatsen. De opening is dan waar je toetsenbord uitkomt en waarmee je kunt werken, terwijl de rest als een soort overkapping werkt. Sommige flappen van de doos werken zelfs als een soort zonnescherm: ideaal. 4. Geef ze een pauze Schuif die hoge helderheid naar beneden, zet ze even in vliegtuigmodus of laat ze gewoon even uit: je laptop, tablet of smartphone heeft baat bij wat rust. Ze hebben een pauze nodig om bij te komen van die blootstelling aan dat licht en die warmte. Bovendien is het ook goed voor jezelf: het is in de zon helemaal niet zo makkelijk om een beeldscherm goed te bekijken, waardoor je gaat knijpen, je extra moet concentreren of sneller te dicht op het scherm gaat zitten. Geef je ogen dus ook even wat ontspanning door ze weg te houden van het scherm.

5. Kies voor een privacyfilter Privacyfilters voor je laptopscherm zijn vrij duur, zeker omdat het ‘gewoon een blad plastic’ is, maar ze zijn wel effectief. Zo gaan ze een lichtreflectie tegen en zorgen ze in de trein dat de persoon naast je niet op je scherm kan meekijken. Het nadeel van een privacyfilter is dat deze de rest van je laptop niet tegen de zon beschermd, dus zie dit meer als een extra dan als dé oplossing tegen felle zon. Bovendien moet je een goede hoek vinden, want soms zie je door het privacyscherm minder op je scherm omdat het erg donker is. Desondanks wilden we deze optie toch even noemen, want het gaat zeker op je scherm wel degelijk zonlicht tegen.

Zonne-apps Het is best een uitdaging om je gadgets te beschermen tegen de zon, vooral als je ze wil gebruiken. Tegelijkertijd kan een smartphone jou op zijn beurt juist heel goed beschermen tegen de zon. Je kunt verschillende apps gebruiken die je op basis van het weer op je locatie een waarschuwing geven van wanneer je beter niet in de zon kunt gaan zitten. Denk aan QSun, UVLens en KWF Zonadvies. Natuurlijk is het allerbelangrijkste om jezelf goed tegen de zon te beschermen, door je goed in te smeren met tenminste factor 30 en eventueel na een paar uur opnieuw te smeren. Thuiswerken in de zon kan heerlijk zijn, maar houd er rekening mee dat die brandende bol op bepaalde uren van de dag intenser aanwezig is dan op andere momenten, waar de eerdergenoemde apps goed bij kunnen helpen. Geniet van de zon, maar doe het dus wel veilig.