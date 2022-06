​Waar je op moet letten als je een gaming-headset koopt

Het maakt niet uit wat je speelt, met wie en hoe: een gaming headset komt bijna altijd wel van pas. Of je nou graag op je Switch Pokémont in de trein of thuis online op je PlayStation Fortnite speelt tegen je vrienden. Je kunt natuurlijk voor gewone oordopjes gaan, maar een gaming-headset heeft vaak een toffe look en is vaak qua geluid beter geschikt voor games. Zo kies je een headset die bij jou past.

Een belangrijke eigenschap van een gaming headset is of hij bedraad is of niet. Nu zou je denken: je wil bij gamen toch vrij goed kunnen bewegen, dan ga je voor draadloos. Toch geldt dat niet altijd. Bedraad reist audio net even sneller en zeker als je op hoog niveau gamet dan kan dat erg belangrijk zijn. Bovendien hoef je een bedrade hoofdtelefoon niet steeds op te laden en hoef je niet moeite te doen om connectie te maken.

Waar je bij games vaak moet kijken voor welk platform ze geschikt zijn, valt dat bij headsets wel mee: de meeste koptelefoons zijn compatibel met alle consoles. Check het altijd wel voor de zekerheid als je een hoofdtelefoon koopt, want het is misschien niet de belangrijkste eigenschap van de gaming headset an sich, het betekent wel dat je hem misschien niet kan gebruiken, dus check het zeker voordat je tot de betaling overgaat.

Driedimensionaal geluid

Plug and play is voor veel mensen toch net even comfortabeler. Uiteraard hangt het er helemaal vanaf wat voor type gamer je bent en of je je headset bijvoorbeeld ook wil gebruiken om muziek te luisteren op de fiets via je smartphone, want dan is een draadloos apparaat wel nodig. Kies je voor dat laatste, vergelijk dan goed de accuduur van verschillende hoofdtelefoons.

Daarnaast is het handig om te kijken welke audiomogelijkheden er zijn. Check online reviews van experts om te zien of de headset die je op het oog hebt ook zo prettig is voor het oor: klinkt het goed? Maar ook: kijk vast of er een app is van dat merk. Misschien kun je wel amper iets instellen, of krijg je juist een groot arsenaal aan mogelijkheden om de geluidservaring volledig in te stellen op jouw wensen. Sommige hoofdtelefoons kunnen driedimensionaal geluid weergeven of een soort surround-sound effect creëren, terwijl anderen alleen stereogeluid kunnen voortbrengen. Daar is niets mis mee, het is puur wat je persoonlijke voorkeur is.