Samsungs eerste huisrobot Ballie komt later

Huisrobot van Samsung

Ballie wordt, ook als Samsung hem wel iets goedkoper kan maken, geen voordelig apparaat. Waarschijnlijk kost hij zo’n 2.000 euro. En ja, zo’n prijs schept een verwachting en dat betekent dat het Koreaanse bedrijf de puntjes op de i moet zetten om Ballie zo modern mogelijk te maken. Toch zal ook een groot deel van deze robot zijn dat hij koddig is en dat het überhaupt heel nieuw is dat er iets achter je aanrijdt. Dat hebben we immers nog niet en het zou dan ook zeker een hit kunnen worden (we noemden hem niet voor niets in de 5 leukste robots van CES 2025).

Dat niet alleen, het kan ook een interessante gateway zijn naar complexere robots voor in huis. Zeker voor wie meteen allerlei Black Mirror-achtige situaties voor zich ziet met huisrobots die in een soort Terminators veranderen, kan het helpen om een soort tussenvorm te hebben die wel kan helpen meedenken en die met zijn beamer ook dingen kan tonen, maar die niet per se de post komt brengen, een drankje voor je kan inschenken en de deur opendoet voor je gasten. En dat is uiteindelijk ook waardoor het niet heel erg is dat we Ballie deze zomer waarschijnlijk nog niet zullen zien: het is er nog niet, dus er iets langer op wachten is oke.