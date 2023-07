Meta slankt de AR-bril voor consumenten flink af

Als je je nog geen zorgen maakte om de toekomst van het metaverse, dan zou je daar nu wel eens mee kunnen beginnen. Hoewel we veel hoop hadden voor het metaverse, lijken de grote voorvaderen van deze nieuwe virtuele werelden daar toch wat minder enthousiast over te zijn geworden. Meta geeft al jaren minder uit aan het metaverse dan het had gepland, het heeft zelfs veel mensen ontslagen en nu stopt het ook nog met allerlei opties op de augmented reality-bril voor consumenten.

AR-bril De ontwikkeling van de AR-bril gaat wel door, maar die wordt dus wel aanzienlijk afgeslankt in opties. The Information geeft aan dat de speciale bril helaas van aanzienlijk minder mooie mogelijkheden wordt voorzien. Zo zal de bril, die codenaam Artemis draagt en in 2027 uitkomt, een minder hoge helderheid krijgen. Ook wordt de kijkhoek minder groot, waardoor het al met al een veel minder luxe gevoel geeft en je bovendien wat meer een tunnelvisie krijgt dan een open blikveld. Jammer, want juist augmented reality leent zich daar erg voor omdat je de gewone omgeving nog ziet. We hadden verwacht dat Meta juist hoog zou inzetten op deze bril, omdat die ook kan gaan helpen met elementen gebruiken uit het metaverse waaraan het inmiddels al jaren werkt. Helaas: niets is minder waar, zo blijkt: er worden juist allerlei mooie mogelijkheden afgehaald. Het apparaat krijgt geen microled-schermen, maar Liquid Crystal on Silicon en dat is een technologie die nu al decennia op de markt is en helemaal tegen de tijd dat deze bril op de markt moet komen.

Kleine Kong-game De kijkhoek zal maar 50 graden zijn, in plaats van de 70 graden die Meta eigenlijk wilde bereiken. Dat is op zich niet ondermaats: Hololens heeft dat ook, maar in 2027 zijn we heel wat jaren verder. Zou Meta bang zijn dat het apparaat te duur wordt, en het daarom wat laagdrempeliger willen maken om bijvoorbeeld te kunnen concurreren met de VR-bril van Sony? Het is nog onduidelijk. Wel zou The Information te weten zijn gekomen dat er geen lidar-scanner meer in het apparaat zit. Dat is wel een enorme tegenvaller, want dat betekent dat je de omgeving niet zo goed meer kunt vastleggen en dat betekent dat de kans dat je een plantenpot omver slaat groter wordt. Op zich is het augmented reality, dus hopelijk valt dat mee (je ziet immers de omgeving nog), maar het is toch fijn om wat meer een notie te hebben van waar je je bevindt met behulp van de handige lidar-technologie die bijvoorbeeld Apple heel goed voor zich laat werken.

AR-temis Als wij iets aan de bril zouden veranderen, dan zouden we toch eerder voor de naam gaan: Artemis, zoals de maanmissie van NASA, die hopelijk wel iets eerder vertrekt dan 2027. Het is vreemd dat er voor zo’n al geclaimde naam is gekozen. Aan de andere kant snappen we het wel: AR-temis is wel een leuke woordspeling. Het is alleen te hopen dat er nog wel een goede augmented reality-ervaring overblijft. Overigens komt Meta eerst met een AR-bril voor ontwikkelaars, dus wie weet doen ze daar nog goede ideeën op voor de consumentenvariant.