Eerste AR-headset van Meta alleen voor ontwikkelaars

De eerste augmented reality headset die door Meta gemaakt wordt, komt alleen beschikbaar voor ontwikkelaars. Die informatie is via een ‘bron die bekend is met deze materie’ tegenover The Verge verklaard. Meta zou de eerste AR-headset, met de codenaam Orion, dus niet aan het ‘gewone’ publiek gaan verkopen. Het bedrijf wil ontwikkelaars de kans geven om het ‘ontwikkel-apparaat’ te gebruiken om ervaring op te doen en software te ontwikkelen voordat een AR-headset op de markt komt die voor iedereen beschikbaar zal zijn.

Orion AR-headset niet in de winkels

Volgens de bron heeft Meta het besluit deze week bekend gemaakt aan medewerkers van haar Reality lab. Naast de Orion ontwikkeld Meta nog twee AR-headsets die de komende jaren op de markt moeten komen. De Artemis, ook een codenaam, is een van de AR-headsets die uiteindelijk wel voor het grote publiek te koop zal zijn.

De reden dat Meta de Orion niet breed beschikbaar maakt, en dus exclusief voorbehoud aan ontwikkelaars, heeft volgens de bron onder andere te maken met de kostprijs voor de ontwikkeling. Daar zouden namelijk duizenden dollars mee gemoeid zijn. Bovendien zijn de specificaties van het apparaat, zoals de helderheid van het scherm, nog niet geschikt voor de consument.