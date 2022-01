'Google werkt aan een slimme augmented reality bril'

Google zou op dit moment werken aan de ontwikkeling van een nieuwe augmented reality bril. Het bedrijf zegt daar zelf nog niet veel over. Daarvoor ligt het debacle van de Google Glass wellicht nog iets te vers in het geheugen. De NYT is er echter van overtuigd dat, mede door de overname van het Canadese North, in 2021, dat er een Google AR-bril gaat komen. De vraag is echter nog of die gaat lijken op de Google Glass, of dat het een volledige headset wordt, zoals de meeste VR-brillen.

Ontwikkeling ‘innovatief AR apparaat’

Een extra aanwijzing voor de AR-bril geruchten is het feit dat Google eind vorig jaar op zoek was naar de invulling van een aantal nieuwe jobs op het gebied van augmented reality. En dan de ontwikkeling van een AR operating systeem in het bijzonder. Daarbij werd ook de ontwikkeling van een ‘innovatief AR apparaat’ genoemd.

Wat wellicht ook zal meespelen, zijn de aanhoudende en steeds sterker wordende geruchten dat Apple dit of volgend jaar met een AR-bril op de proppen gaat komen. Ook niet onbelangrijk zijn de Augmented Reality plannen die Meta de afgelopen maanden diverse keren wereldkundig maken. Het moederbedrijf van Facebook wil met de zogenoemde Metaverse een volledig virtuele wereld scheppen waar we, getooid met een VR-bril, in gaan ‘leven’.