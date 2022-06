Gerucht: Meta smartwatch met camera’s gaat er niet komen

Het is nog een gerucht, maar Meta zou besloten hebben de ontwikkeling van haar slimme horloge stop te zetten. Dat meldt Bloomberg uiteraard op basis van ingewijden en eigen bronnen, zonder dat Meta daar zelf iets over roept. Mocht het inderdaad kloppen, dan betekent overigens niet dat er helemaal geen Meta smartwatch, of -band, gaat komen.

Andere slimme ‘pols’ devices

Meta zou dus de langverwachte smartwatch met twee camera’s gecanceld hebben, maar het bedrijf werkt nog steeds aan de ontwikkeling van andere slimme horloges en/of armbanden.

Volgens Bloomberg heeft het besluit om de camera-smartwatch te schrappen onder andere te maken met kosten en moeilijk op te lossen technische uitdagingen, met name rondom de camera die aan de achterzijde van het horloge gepland was. Die camera zou onderdeel worden van een smartwatch die ook voor AR (Metaverse) toepassingen gebruikt kon worden.

Op de valreep verscheen wel nog even een ‘spy-kiekje’ van de ‘camera smartwatch’ zoals die door Meta al meer dan een jaar in ontwikkeling was. Ook daarvan is over de echtheid niet veel te zeggen, anders dat die van dezelfde bron afkomstig is.