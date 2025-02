Lime lanceert meer dan 1.000 extra elektrische deelfietsen in Rotterdam

Lekker over de Erasmusbrug fietsen als toerist, of naar je werk net de tram missen en dan toch maar de fiets pakken: Lime ziet dat zijn fietsen in Rotterdam een succes zijn en verdriedubbelt zijn elektrische deelfietsen.

Lime

Lime is wereldwijd het grootste bedrijf dat elektrische deelfietsen aanbiedt. Het werkt zoals een elektrische deelscooter of -step ook werkt: je opent de Lime-app op je telefoon, je ziet dan op een kaart welke fietsen in je buurt beschikbaar zijn en je tikt erop om de fiets te huren. Betalen kan met de meeste creditcards en Google Pay.

In Rotterdam waren er al 550 fietsen, maar nu komt dat totaal op 1.650 stuks uit. Lime denkt dat de e-deelfiets populair is omdat het duurzame mobiliteit betekent en erg toegankelijk is. Het is op zich wel een veiligere manier om van een e-bike gebruik te maken: als je er immers eentje zelf bezit, dan is de kans altijd groot dat hij wordt gestolen. Dat is bij een deelfiets een stuk minder problematisch. Bovendien kun je de fietsen pakken en wegzetten waar het jou uitkomt en dat is ook een erg grote plus aan dit type fiets. Ook handig voor wie thuis helemaal geen ruimte heeft voor een fiets.