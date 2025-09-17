Kinderen en slimme speakers: zo gaan Nederlanders ermee om

Ze staan in je kamer en ze luisteren mee, maar hoe gebruiken we zelf onze slimme speakers? Communicatiewetenschapper Rebecca Wald besloot het te onderzoeken. Zij keek hoe gezinnen met jonge kinderen met deze technologie omgaan en de uitkomst is verrassend.

Slimme speakers

Ten eerste is het feit dat ze in je kamer staan en meeluisteren voor veel mensen iets ingewikkelds: eigenlijk maken ze zich zorgen om hun privacy, maar ze gebruiken deze tech wel en denken zelfs niet aan het doen van aanpassingen om de privacy iets meer te beschermen. Hoe handig het ook is dat Google Assistent je boodschappenlijstje voor je bijhoudt: wil je wel dat er zoveel informatie over jou in een ‘cloud’ rondzingt?

Wald ondervroeg 800 Nederlandse ouders met kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud. Ouders zetten in deze periode van het kinderleven de standaard voor welke technologie er mag worden gebruikt en hoe. Een derde van de ondervraagden heeft een slimme luidspreker in huis en dat is heel vaak Google. Dat heeft waarschijnlijk met de taal te maken: Google Assistent spreekt al sinds 2020 goed Nederlands: Alexa van Amazon kwam er bijvoorbeeld pas vorig jaar mee.