De Epson Lifestudio-projectoren creëren overal waar je maar wilt het bioscoopgevoel

Het Japanse technologiebedrijf Epson heeft de Lifestudio-streamingprojectoren aangekondigd, waarmee je overal in huis in een handomdraai een bioscoopgevoel creëert wanneer je naar een film of serie wilt kijken.

Er zijn nog nauwelijks huishoudens te vinden waar géén televisie in huis hangt, maar toegegeven: soms is zo’n megascherm wel een erg prominente toevoeging aan het interieur. Dat moet maar net passen bij de rest van het meubilair. Met de Lifestudio-projectoren is dat geen probleem meer, want daarmee maak je van elke willekeurige muur een ideale – indien gewenst zelfs tijdelijke – locatie voor het bekijken van een film. Daar komt geen scherm aan te pas.