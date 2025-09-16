De Epson Lifestudio-projectoren creëren overal waar je maar wilt het bioscoopgevoel

Het Japanse technologiebedrijf Epson heeft de Lifestudio-streamingprojectoren aangekondigd, waarmee je overal in huis in een handomdraai een bioscoopgevoel creëert wanneer je naar een film of serie wilt kijken.
Er zijn nog nauwelijks huishoudens te vinden waar géén televisie in huis hangt, maar toegegeven: soms is zo’n megascherm wel een erg prominente toevoeging aan het interieur. Dat moet maar net passen bij de rest van het meubilair. Met de Lifestudio-projectoren is dat geen probleem meer, want daarmee maak je van elke willekeurige muur een ideale – indien gewenst zelfs tijdelijke – locatie voor het bekijken van een film. Daar komt geen scherm aan te pas.
Er komen verschillende modellen beschikbaar in de Lifestudio-lijn, waarbij de Lifestudio Grand Ultra Short Throw het luxe paradepaardje voor puur thuisgebruik is. Deze compacte en toch uiterst krachtige projector met een adviesprijs van 2500 euro kan op slechts enkele centimeters afstand van de gekozen muur een indrukwekkend theaterachtig beeld tot maximaal 120 inch creëren.
Waar veel projectoren het afleggen tegen de nieuwste, scherpe televisies, kan de Lifestudio Grand beelden in 4K PRO-UHD en HDR10 verwerken met een helderheid van 3600 lumen. Daardoor krijg je een levendig beeld te zien, of je nou overdag of ’s nachts kijkt.
Voor mensen die flexibeler willen zijn, bieden de Flex- en Pop-modellen (variërend van 750 tot 1350 euro) uitkomst. Deze apparaten zorgen voor een heldere 4K PRO-UHD-weergave of Full HD-beeld tot 150 inch met een helderheid van 700 of 1000 lumen.
Omdat ze in een compacte behuizing komen, kunnen ze in een handomdraai op de gewenste plek geplaatst worden – of dat nou ergens in het huis is of tijdens een gezellige avond in de tuin. De Flex-modellen hebben daarbij zelfs een ingebouwde kantelbare voet en sfeerverlichting.
Geluid is een belangrijk aspect van de kijkervaring en dat wordt bij de Lifestudio-projectoren niet vergeten. Dankzij de Sound by Bose-technologie zijn er geen losse boxen nodig en is er precieze synchronisatie tussen beeld en audio. Met het gebalanceerde geluid wordt je vanzelf meegesleept in de spannende film of serie. Dat er geen afzonderlijk audioapparatuur nodig is, is redelijk uniek binnen dit segment.
De Lifeline-projectoren zijn gemaakt voor streaming. Google TV is namelijk ingebouwd, waardoor je zonder moeite bijvoorbeeld Netflix of een andere streamingdienst kunt opstarten. Mocht je toch net zoveel als met een standaard televisie willen doen, dan kun je via kabels alsnog bijvoorbeeld een settopbox voor televisiezenders of een spelcomputer aansluiten.
Het belangrijkste wapenfeit blijft toch wel het gemak waarmee je de Lifestudio-projectoren gebruikt. Ze zijn gemakkelijk aan te sluiten en te gebruiken, zodat er eigenlijk geen technische kennis bij komt kijken. Daarbij zijn de Flex- en Pop-modellen zo compact dat je ze met het grootste gemak meeneemt in een tas en hem bij vrienden of buitenshuis aansluit.
De projector hoeft daarbij niet middenin de kamer te staan, maar kan simpelweg aan de kant geschoven worden – je hoeft hem alleen maar op de muur te richten. Daarbij is er bij het Pop-model een stopcontact nodig, maar het Flex-model kan zelfs via een mobiele stroombron draaiende gehouden worden.
“Lifestudio is gemaakt om mensen samen te brengen, om de meest betekenisvolle momenten van het leven vast te leggen, te delen en opnieuw te beleven,” zo stelt Kiran Sanghera, de manager of product management bij Epson Europe. “Omdat de mooiste herinneringen niet alleen mogen worden gezien, maar ook mogen worden gedeeld. Lifestudio introduceert meer dan alleen innovatieve technologie; door de samenwerking met Bose biedt Lifestudio zowel ongelooflijke beelden als rijke, gedetailleerde audio voor echt meeslepend entertainment dat mensen samenbrengt.”
De Lifestudio-projectoren zijn met de hierboven genoemde prijzen niet per se de goedkoopste uitkomst voor iedereen die op zoek is naar een manier om films en series te kijken. Ze bieden echter wel een uitkomst voor ieder die het niet ziet zitten om een scherm in de woonkamer of slaapkamer te hangen, of voor een relatief schappelijke prijs naar een gigantisch beeld wil kijken. Daarbij zorgt de compactheid van een aantal modellen er voor dat je de bioscoopervaring ook met je mee kunt nemen naar vrienden. Meer informatie over de verschillende modellen is op de officiële website te vinden.