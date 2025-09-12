Tesla-robot Optimus heeft nu Grok, maar men wil cola

Tesla windt er in zijn nieuwe strategische plannen geen doekjes om: die humanoide robot moet het helemaal worden voor het autobedrijf. En als Elon Musk aan de leiding staat, dan wordt daar ook wat van zijn andere bedrijf ingebouwd. We bedoelen geen raket (nog niet althans…): AI. Optimus is voorzien van Grok, waardoor hij slimmer moet zijn.

Optimus met Grok

Het is een grappig filmpje: geef een Amerikaan een robot in handen die je alles kan vragen, en wat vraagt hij? Een Coca Cola. Maar goed, ‘hij’ is in dit geval wel de multimiljardair die Salesforce runt: Marc Benioff. Een man die het helemaal ziet zitten met de mens-achtige robot. “Elon’s Tesla Optimus is er! Het begin van de fysieke Agentforce-revolutie, die menselijk werk aanpakt voor 200.000 tot 500.000 dollar. Een revolutie op het gebied van productiviteit!”

Met Agentforce doelt hij op de AI-bots van Salesforce, die mensen werk uit handen nemen om hun klanten beter te dienen: dat kan met deze fysieke robot nog een stapje verder gaan, al geeft hij niet precies aan hoe dan. Had hij nou maar een slimme robot om dat aan te vragen…