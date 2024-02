​Je slimme energiemeter verliest slimheid: vervanging nodig

Je hebt ooit gedacht dat het slim was om een slimme meter te nemen. Op zich niet zo gek: what’s in a name? Maar nu blijkt dat die oudere slimme meters hun slimheid verliezen. Het netwerk waarvan ze gebruikmaken gaat offline. Maar liefst 2,5 miljoen stuks moeten in de komende vijf jaar worden vervangen.

Op Nu stelt Ben Woldring van Gaslicht.com dat dit echter niet bij de netbeheerder ligt als het om het financiële plaatje gaat. Op je energierekening staat ‘meterkosten’ en die is voor je slimme meter. Het wordt dus gewoon doorberekend. Voor niets gaat de zon op, maar niet de lampen aan, dus. En het gaat nu om energiemeters, maar ook slimme gasmeters moeten hier waarschijnlijk binnenkort aan geloven, dus als je er toch aan moet, dan kun je misschien beter meteen voor allebei gaan. Bang dat jou niet-GPRS-meter binnenkort ook aan vervanging toe is? Als het inderdaad straks ook stopt met 4G (maar dat is nog lang niet), dan is dat nodig.

Dat mobiele netwerk waarop die slimme meters zitten, dat gaat in 2029 offline en dat maakt de meters onbruikbaar. Het is aan Netbeheerder Liander om die allemaal te gaan vervangen. De slimme meters kunnen niet op je wifi alleen werken: ze hebben echt een gsm-netwerk nodig en die ze gebruiken (van KPN en Vodafone) gaat over vijf jaar offline. Het gaat om het GPRS-netwerk, wat inmiddels ook een verouderde standaard voor mobiel internetten is.

Modulaire meter

Kan dat niet handiger? Jawel: er wordt nu gewerkt aan een modulaire meter waarmee je waarschijnlijk wel 25 jaar vooruit kunt. Het modulaire aan zo’n meter is dat er een nieuw deel op kan zetten als het huidige netwerk verdwijnt. Zo loop je niet meer achter de feiten aan. Maar ja, tot die tijd weet je dus dat de slimme meter die je nu hebt, vroeger of later moet worden vervangen. Wil je weten of jouw slimme meter binnenkort ook wat minder slim en zelfs onbruikbaar wordt? Bekijk dan of er ergens op het plastic staat GPRS. Zo ja, dan moet je gaan praten met Liander en is jouw meter binnen vijf jaar te oud.

Slimme meters zijn heel handig: ze zorgen ervoor dat je niet meer zelf de meterkast in hoeft te kruipen om aan je energieleverancier door te geven wat je meterstanden zijn. Ook krijg je hiermee duidelijkere inzichten in je energieverbruik, want de leverancier stuurt je elke maand een overzicht met wat je die maand verbruikte, hoe dat zich verhoudt tot andere huishoudens en hoe dat zich verhoudt tot je verbruik een jaar eerder. Soms even schrikken, maar het maakt het wel veel duidelijker wat je kunt verwachten. Het heeft dus zeker wel voordelen, zo’n moderne meter, maar het zou fijn zijn als die modulaire meter snel wat meer ingeburgerd raakt.