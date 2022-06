​IKEA komt met een Swedish House Mafia-platenspeler

Het Zweedse IKEA komt met een platenspeler. Het gaat om Obegränsad en hij is gemaakt in samenwerking met Swedish House Mafia. Het is voor het eerst dat IKEA met een platenspeler op de proppen komt, maar het speelt helemaal in op de huidige trend van LP’s verzamelen en luisteren.

IKEA hoopt met deze lijn te zorgen dat mensen creatief durven te zijn en met muziek aan de slag gaan. Het hoopt mensen zelfs te inspireren zelf muziek te gaan maken, wat het mogelijk wil maken met deze voordelige set. Het opvallende is dat het niet voor het eerst is dat IKEA rept over een platenspeler: het kondigde in 2017 binnen de Frekvens-serie al een platenspeler aan, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Zat ie op een verkeerde frequentie? In ieder geval kun je straks onbegrensd van platen genieten op een IKEA-gadget.

Hij is al langer ontwerper bij IKEA en zegt over zijn platenspeler: “Geluid is alles in muziek en we hebben twee luidsprekerstandaards toegevoegd aan het bureau om de luidsprekers op oorhoogte te brengen. We hebben ook een uittrekbare plank onder het bureaublad toegevoegd. Met deze functionaliteit kun je een midi-toetsenbord hebben binnen handbereik, terwijl je de ruimte op je bureau maximaliseert.”

De Swedish House Mafia zegt: “Dit ontwerp ondersteunt creatie, spelen, genieten en een sfeer maken.” Wacht echter met de Zweedse gehaktballetjes, want hoewel de samenwerking tussen de meubelgigant en de houseartiesten een nogal Zweeds feestje is, is er ook een Nederlands tintje te bespeuren. De ontwerper is namelijk van Nederlandse komaf: Friso Wiersma.

Muziek als deel van het interieur

De platenspeler werkt met de ENEBY-speaker (al is het onbekend of dat via Bluetooth of kabel is) en is te herkennen aan een minimalistische stijl. "Het solide, bonkige ontwerp geeft de speler een aanwezigheid in de kamer. Het maakt muziek fysiek, waardoor het echt ruimte claimt en de muziek erin verweeft, in plaats van versmelt.” Kortom, de platenspeler zorgt dat muziek de boventoon kan voeren in de ruimte en opvalt, in plaats van dat het alleen in de achtergrond blijft (al is dat natuurlijk ook mogelijk).

De nieuwe platenspeler wordt wel op een moderne manier van stroom voorzien, namelijk via een USB-kabel. Het is mogelijk om zowel 33- als 45-toerenplaten af te spelen. De Obegränsad-lijn wordt uiteindelijk 20 producten groot, dus IKEA heeft nog wel iets achter de hand om mensen aan een thuisstudio te helpen. Het bedrijf heeft sowieso veel achter de hand: het is ook nog bezig met een nieuwe hub die werkt op de Matter-smarthomestandaard en met een Spotify-lamp. Maar goed, van die laatste moet de doelgroep van de platenspeler natuurlijk niets hebben.