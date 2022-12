​'Hey Google, zet de kerstboom aan': zo fiks je dat

Over een week is het Kerstmis en dat betekent dat iedereen die vorig weekend geen kerstboom heeft gekocht of neergezet, dat waarschijnlijk dit weekend doet. Nu kun je natuurlijk investeren in die ultradure Philips Hue-kerstboomverlichting van 160 euro om je kerstboom slim te maken, maar er is ook een veel eenvoudigere manier om de kerstboomverlichting op afstand aan en uit te kunnen doen. Wil jij ook effectief kunnen zeggen: ‘Hey Google, zet de kerstboom aan’? Zo doet je dat.

Kerstboomverlichting

Het is natuurlijk niet per se een must om kerstboomverlichting van Philips Hue te kopen: voor 30 euro heb je het in huis. Toch zijn er makkelijkere manieren om je kerstboomverlichting op afstand te kunnen uitschakelen. Je kunt het zelfs doen met dat oude snoer met kerstlampjes die je al tien jaar gebruikt (en blijkbaar elke keer weer heel netjes opbergt, in plaats van dat ze allemaal door elkaar zitten). Wat je dan nodig hebt om het geheel slim te maken, dat is een slimme stekker. En die slimme stekkers zijn een stuk goedkoper dan slimme kerstboomverlichting: voor 8 euro heb je al een slimme stekker.

Een slimme stekker is een soort opzetstuk voor je stopcontact dat het slim maakt. Je doet hem in het stopcontact, prikt je kerstboomverlichting erin en op die manier kun je de kerstboomverlichting op afstand aan en uitdoen. In eerste instantie link je het slimme stopcontact aan de app die er vanuit de fabrikant bij hoort. Ten tweede open je de Google Home-app waarop je Nest Hub of een andere slimme Google-speaker is aangesloten. Zorg dat je nieuwe slimme stekker ook in de Google Home-app staat (door linksboven op het plusje te tikken en het apparaat toe te voegen).