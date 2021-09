Hoe kun je houten kerstbomen op een stijlvolle manier decoreren?

Je hebt er vast al eens van gehoord: de houten kerstboom. Dit type kerstboom zien we steeds vaker terug in de woonkamer, als alternatief voor of aanvulling op de originele kerstboom. Zit je eraan te denken om dit seizoen ook een kerstboom van hout in huis te halen? Dan wil je natuurlijk wel weten hoe je ‘m op de mooiste manier kunt decoreren! Er zijn veel verschillende opties mogelijk – van passende verlichting tot gezellige kerstballen. In dit artikel delen we de tofste ideeën!

Houten kerstbomen met verlichting

De houten kerstboom groeit in populariteit. Het is een perfecte keuze als je eens iets anders wilt dan de klassieke boom. Zo zie je houten kerstbomen steeds vaker terugkomen als een origineel alternatief voor een normale kerstboom: je kiest voor een unieke look in huis. Dat valt op! Verder heb je niet meer te maken met de nadelen van de normale kerstboom: nooit meer naalden opruimen, last van nare geurtjes en allergieën, of problemen met een boom die al vroeg kaal wordt. Of de houten kerstboom een saaiere uitstraling kent dan de originele, ‘echte’ kerstboom? Wat ons betreft niet! De alternatieve boom heeft namelijk een sfeervol jasje, aangezien hout een natuurlijke en warme materiaalsoort is. Daarnaast staat de boom stoer én brengt de boom een stijlvol karakter naar de woonkamer toe: een ideale combinatie. Je kunt de houten boom geheel naar wens stylen, om ‘m goed te laten passen in huis. Zo is het fraai om verlichting aan de boom toe te voegen! Op die manier verhoog je direct de sfeer in huis.

Je kunt de verlichting op verschillende manieren toevoegen aan de houten kerstboom. Traditionele kerstlampjes vormen een mooie toevoeging aan de boom: hiermee zit je simpelweg altijd goed. Voor een wat sierlijkere, modernere look, kies je voor draadverlichting. Dit draad wikkel je om de houten latjes heen, voor een speels effect. Er zitten kleine LED lampjes in de draadverlichting, die een subtiele vorm van verlichting verspreiden.

Denk ook na over de perfecte kleur van de verlichting. Tegenwoordig heb je niet meer enkel de keuze uit klassieke kerstverlichting in een witte kleur, maar kun je ook voor verlichting in een heel andere tint kiezen! Rood, groen, blauw of paars bijvoorbeeld. Als je meerdere lichtsnoeren in de boom hangt, hoef je niet eens te kiezen. Een ander idee is multi colour verlichting, waarbij je ook met een enkel lichtsnoer uit meerdere kleuren kunt kiezen.

Kerstballen in de kerstboom van hout

Kerstballen zijn natuurlijk onmisbaar in een kerstboom! Ook in houten kerstbomen kun je daarom zeker kerstballen kwijt. Je kunt ze aan de houten latjes hangen met een touwtje, zodat ze zweven – net als in een normale kerstboom. Daarnaast is het leuk om wat kerstballen op de houten latjes te bevestigen, zodat ze juist meer zitten in plaats van hangen. Dit geeft een afwisselend effect, dat de aankleding van de boom nog interessanter maakt.

Het draait natuurlijk niet alleen om de bevestiging van de kerstballen in de boom, maar ook om de looks van de kerstballen zelf. Decoreer de kerstboom van hout op de manier die jij het mooist vindt. Een klassieke look creëer je door kerstballen in tijdloze kleuren te kiezen: denk aan wit, zilver of groen. Hoe minder verschillende kleuren je kiest, hoe rustiger de boom eruit ziet. Fraai in een minimalistisch interieur bijvoorbeeld.

Maar uiteraard is het tevens een optie om juist meer uit te pakken, mocht dit beter bij je woonstijl passen. Ga in dat geval voor kerstballen in een kleur die net dat beetje meer opvalt. We denken aan goud, rood of blauw – combineren mag. Kerstballen met een patroon of een print erop stelen tevens de show: van een afbeelding van een kerstman tot een sneeuwvlok van glitters. Het is er allemaal te vinden. Het voordeel aan de hout kerstboom is dat deze er elegant uitziet: de styling is niet zo snel over the top. Je kunt dus helemaal losgaan met de versiering, als dit je wens is!

Ornamenten in de kerstboom

Naast de kerstballen zijn er nog meer ornamenten te vinden om in de kerstboom te hangen. Deze kennen verschillende vormen: kerststerren, kerstmannen, rendieren, auto’s, sleeën, elfjes, sokken en wanten – zomaar een greep uit het aanbod. Ga op zoek naar een aantal verschillende ornamenten, om een gezellig geheel samen te stellen. Je kunt ze in eenzelfde kleur kiezen, om te voorkomen dat het te druk wordt in de boom. Al is het tevens een idee om ze juist in verschillende designs te selecteren, voor een opvallendere styling.

Cadeautjes bij de boom

Als laatst is het feestelijk om de cadeaus bij de kerstboom te leggen. Als je dit al een paar weken of dagen voor de kerstviering doet, kijkt iedereen nog meer uit naar het grote feest! Maak wat moois van de verpakkingen van de cadeaus: je kunt dit in de winkel laten inpakken, of er thuis zelf mee aan de slag gaan. Het ultieme kerstplaatje is zo in ieder geval echt compleet. De gedecoreerde boom staat, de cadeaus liggen klaar – zing er samen kerstliedjes bij, om een mooi moment te delen met het gezin of de familie. En is het kerstfeest weer voorbij? Dan heb je de alternatieve kerstboom in no time weer opgeruimd. Dat is nog eens een stukje gemak!