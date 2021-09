​Wat kun je allemaal met de moderne kerstverlichting van Twinkly?

Ben je ook zo dol op de feestdagen? Rondom Kerstmis kun je helemaal uitpakken als het aankomt op de styling binnen- én buitenshuis. Vrolijke verlichting mag daarbij niet ontbreken: dit maakt het feest pas echt compleet. Van de lampjes in de kerstboom tot verlichting bij de ramen – je hebt veel opties om uit te kiezen. En waar je vroeger altijd weer de stekker erin en eruit moest halen, of zelfs aan een lampenbolletje moest draaien, zijn er vandaag de dag veel modernere vormen van kerstverlichting te vinden. Ken je Twinkly al? In dit artikel lichten we je toe wat er allemaal mogelijk is met deze bijzondere kerstverlichting.

Slimme kerstverlichting via een app met Twinkly

Wist jij al dat er slimme kerstverlichting bestaat? Hiermee doelen we op kerstverlichting die je met een app voor Android of iOS kunt bedienen. Reguliere verlichting kent ook steeds vaker deze moderne optie – kerstverlichting kan daarom uiteraard niet achterblijven. Hét vooruitstrevende merk op het gebied van innovatieve kerstverlichting is Twinkly. Met de lichtsnoeren van dit merk kun je namelijk alle ideeën voor verlichting uit laten komen. Twinkly is de beste kerstverlichting met app, aangezien je prachtige kleuren, patronen en effecten kunt samenstellen. Of je de kerstverlichting nu binnen of buiten ophangt: dat is helemaal aan jou om te bepalen. Een combinatie is uiteraard ook een optie. Via de gebruiksvriendelijke app kun je de kerstverlichting instellen, terwijl je gewoon lekker op de bank blijft zitten.

Het grote voordeel aan dit type verlichting is dat je het eenvoudig kunt aanpassen, gewoon via je telefoon of tablet. Naast het stukje gemak kies je ook nog eens voor eindeloze mogelijkheden, aangezien je via de app op je telefoon de kleuren kunt veranderen. Zo stem je de kerstverlichting af op de gewenste sfeer!

Aanpasbare verlichting voor de feestdagen

We noemden het hierboven al kort, maar we leggen er graag nog meer over uit: moderne kerstverlichting kun je geheel aanpassen en instellen naar wens. Waar ‘ouderwetse’ kerstlampjes vaak een enkele kleur kennen, zit dat vandaag de dag wel anders. Zo maak je dus een waar spektakel van de lampjes in en rondom je huis! Ook dit is allemaal weer eenvoudig in te stellen via je telefoon of tablet.

Wil je de ene avond bijvoorbeeld groene lampjes, en de andere avond liever paarse lampjes? Met een paar klikken is de boel aangepast. Je hebt de keuze uit alle kleuren van de regenboog: het is er allemaal te vinden. Zo hoef je dus ook niet langer de moeilijke keuze te maken betreffende wat je nu de perfecte kerstkleur vindt. Als je zin hebt in iets anders, pas je het gewoon direct aan. Dit geldt tevens voor de eenvoudigere, meer basic kleuren die we rond de feestdagen in huis willen laten zien. Denk aan witte lampjes, in de kerstboom of aan de muur. Je gaat nu eenvoudig op zoek naar dé perfecte kleur wit: of dit voor jou nu een warme of een koele tint is. Op die manier is de kerstverlichting volledig af te stemmen op de verdere styling in het interieur.

Het is nog unieker om lichtpatronen samen te stellen, waarbij meerdere kleuren samenkomen. Prachtig als je van een uitbundige uitstraling houdt in huis! De led-lampjes in de Twinkly kerstverlichting hebben allemaal een afzonderlijk in te stellen chip. Het maakt dat je uit eindeloos veel kleuren en effecten kunt kiezen. Via de online galerij in de app kun je verschillende effecten aanklikken: bekijk wat jij het mooist vindt staan. Hoe meer lichtsnoeren je aan elkaar koppelt, hoe meer opties er zijn. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je na verloop van tijd alle patronen en effecten hebt uitgeprobeerd, mocht je hier enthousiast mee aan de slag gaan. Er worden namelijk regelmatig nieuwe creaties toegevoegd aan de app, die je eenvoudig kunt downloaden en aanpassen.

Kerstverlichting aanpassen op meerdere devices

Als je met meerdere mensen in een huis woont, kan iedereen de kerstverlichting aanpassen via een eigen toestel. Er kunnen namelijk meerdere devices worden aangesloten: iedereen in het huishouden kan de kerstverlichting op die manier bedienen! Hiervoor hoeft een telefoon of tablet niet te worden gedeeld – iedereen kan zelf, op de eigen telefoon, aan de slag gaan met de lampjes. Houd bijvoorbeeld een gezellig wedstrijdje waarin iedereen zijn of haar favoriete effect laat zien! Dit maakt de kerstviering voor iedereen leuk.

Je kunt ook afspreken dat iedereen op een eigen moment de kerstverlichting mag instellen. Laat ’s ochtends de kinderen ermee aan de slag gaan, die waarschijnlijk voor een kleurrijk effect kiezen. Ga je uitgebreid koken met kerst? Dan wil je tijdens het diner misschien wat elegantere verlichting instellen, zonder veel poespas. Ook dit is volledig naar wens aan te passen.

Moderne kerstverlichting afstemmen op de muziek

Zeg je kerst, dan zeg je natuurlijk ook kerstmuziek! Van Jingle Bells tot O Denneboom – grote kans dat je flink wat kerstmuziek draait in deze tijd van het jaar. Je kunt je kerstverlichting zelfs afstemmen op deze muziek! Dit is nog zo’n beeldig voorbeeld van innovatie in de wereld van verlichting. Het lichtsnoer van Twinkly kun je namelijk synchroniseren met je favoriete muziek. Zo raak je echt niet uitgekeken op die bijzondere verlichting.