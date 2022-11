​Het merk Earfun maakt de oversteek naar Nederland

Earfun is in Nederland nog geen bekende naam, maar dat kan best eens gaan veranderen. Het merk weet namelijk voor een heel scherpe prijs oordopjes te maken die qua prijs-kwaliteitverhouding zeer goed presteren. Earfun Air won er zelfs awards mee: niet slecht voor oordopjes die 55 euro kosten. Er zijn weinig concurrentie die zoveel geluid en kwaliteit in een oordopje weten te krijgen als Airfun is gelukt met Air. Ze zijn zelfs waterproof, waardoor je ermee in een goede regenbui terecht kunt komen en toch kunt blijven luisteren. Er zit zelfs een stemassistent ingebouwd en er is Bluetooth 5.0-ondersteuning aanwezig. Je zou denken dat je dan waarschijnlijk inlevert op de batterijduur, maar die is met gebruik van de opgeladen oplaadcase 35 uur, wat ook aanzienlijk duurdere oordopjes hebben.

QuietSmart werkt als volgt. Er wordt gebruikgemaakt van meerdere microfoons op de oordopjes die zowel luisteren naar de omgevingsgeluiden als naar je stem. Dankzij het QuietSmart-algoritme worden de signalen die binnengekomen geanalyseerd en in het geval van omgevingsgeluid weggefilterd. Earfun zegt dat het algoritme het geluid in en buiten de oorholte analyseert, waardoor het ontbrekende geluidsfrequenties kan aanvullen. Door de akoestische kenmerken tussen de driver en het geluid in de oren te analyseren met een snelheid van 400 keer per seconde, ontstaat er een goede ruisonderdrukking.

Earfun is een bedrijf uit Hongkong. Een jong bedrijf dat is gestart in 2018 met als doel om toffe audioproducten te maken. Het team bestaat uit ervaren industrieel ontwerpers, akoestisch ingenieurs en ondernemers die nieuwe audio-apparaten willen maken met daarin de nieuwste technologie. Voor de geluidskwaliteit werkt het onder andere samen met Edifier, een Chinees bedrijf dat bekendstaat om zijn hoogstaande audio en QuietSmart: een intelligentie ruisonderdrukkingsoplossing.

Een plezier voor de oren: het merk Earfun is nu verkrijgbaar in Nederland. Earfun maakt audioproducten zoals oordopjes en speakers, maar dan voor een klein budget. Dat komt nu het leven steeds duurder wordt goed uit. Bovendien gooien hun producten hoge ogen op het gebied van zowel design als functionaliteit.

Het design van de producten van Earfun is op het eerste gezicht niet heel anders dan andere producten in hun categorie, maar je wint natuurlijk niet voor niets een design award. De Earfun Air-oordopjes worden geroemd om hun ronde, soepele vormen die zo goed zijn bedacht dat het makkelijk is om de oordopjes de hele dag te dragen. De designaward voor de oordopjes werd al in 2020 uitgereikt.

Het merk heeft echter nog meer prijswinnende producten, al is dit specifieke exemplaar niet in die grootte beschikbaar in Nederland: Earfun UBOOM XL. Deze won een designaward mede door het slimme design: de twee zijkanten zijn van rubber om een val te kunnen overleven en de geweven textuur van de speaker zelf kan tegen krassen en dat maakt hem duurzamer en geschikt voor gebruik buiten. Daarnaast telt uiteraard ook zijn kunnen mee en deze XL kan een flinke hoeveel geluid voortbrengen.

Earfun

Wat te waarderen is aan dit jonge merk, dat is dat het kijkt naar wat een product nu werkelijk belangrijk maakt. Het heeft geen enorm experimenteel design gekozen voor zijn producten, maar gekeken naar wat er al is en dat verbeterd. Het kijkt naar waar mensen precies naar op zoek zijn in oordopjes. Moeten die in de vorm zijn van een lipstick? Earfun denkt duidelijk van niet: dat is vooral gefocust op wat klanten graag willen van oordopjes. Ze moeten niet snel stuk gaan en lang meegaan (ook qua batterijduur), plus mee kunnen doen in de moderne wereld (met de toevoeging van een spraakassistent) en tot slot natuurlijk een goed geluid geven.

Hun producten mogen dan niet extreem opvallend en flashy zijn: ze zijn eigenlijk allemaal zwart en that’s it: het bedrijf zelf is dat wel. Earfun weet op te vallen door de basis op orde te hebben en we zijn dan ook benieuwd wat het bedrijf verder van plan is. Maar natuurlijk ook wat het in Nederland gaat doen, zeker in een periode waarin het gemiddeld genomen financieel gezien toch allemaal wat minder goed gaat. Mensen zullen dan juist als het om gadgets gaat eerder kiezen voor een goede prijs/kwaliteit-verhouding en daar zet dit merk hoog op in. Het Hongkongse bedrijf lijkt dus toch een best Nederlandse inslag te hebben.

Earfun-producten zijn te koop bij Shopaudio.nl.