​Cyber Monday: met deze tips koop je de beste Bluetooth-speaker

Het is Cyber Monday, dus vandaag kun je nog volop koopjes spotten. Waar het bij oordopjes bijna onmogelijk is om de juiste keuze te maken omdat de verschillen zo klein zijn, is dat bij Bluetooth-speakers iets makkelijker.

Geluid

Uiteraard gaat het vooral om het geluid, want daarvoor koop je de speaker. Je wil je favoriete nummers op Spotify, Tidal of Apple Music zo goed mogelijk beluisteren, zonder dat het blikkerig klinkt of elke beat kraakt. Vroeger was het idee dat een speaker vooral een grote holle ruimte moest hebben om het geluid zo bombastisch mogelijk over te brengen, maar inmiddels is de technologie vergevorderd en hoeft de grootte van de speaker absoluut niet te betekenen dat het geluid ook groots is.

Ga je in de winkel shoppen, dan kun je heel makkelijk het vergelijk maken tussen het geluid van de ene en de andere speaker, maar veel mensen shoppen online. Zeker op Cyber Monday, wat zich sowieso online afspeelt. Het is aan te raden om dan vooral te kijken naar reviews van websites en van mensen bij de webshops zelf. Zelfs binnen bijvoorbeeld een merk als JBL is de ene speaker de andere niet. Juist omdat je bij online niet zelf kunt luisteren, heb je dus het advies van anderen nodig om een goede keuze te maken. En let ook op de retourvoorwaarden, want als je hem eenmaal thuis hebt en je bent toch niet tevreden, dan kan het in ieder geval terug naar de winkel.