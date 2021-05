​Bang en Olufsen komt met on-the-go-speaker Beosound Explore

Met de karabijnhaak hang je deze speaker zo aan je tas en dankzij de speciale aluminiumbehuizing kan hij tegen krassen. Je kunt de speaker beheren door de bovenkant te bekijken, waar je de knoppen hebt die nodig zijn om de speaker een lied te laten afspelen of het volume wat omhoog of omlaag te schroeven.





Het is de eerste Bluetooth-luidspreker van Bang en Olufsen die gebruikmaakt van Bluetooth 5.2. Het gewicht is 631 gram en hij kan dus wel tegen wat stof en water. Opvallend is de batterijduur van 27 uur. Dat is enorm lang luisteren zonder laden, zeker voor een klein apparaat van 5 x 3 x 3 inch). En goed luisteren ook, want met zijn 1,8 inch full range drivers en bas van 59dB moet je er aardig wat volume uitkrijgen. Dankzij True 360 wordt het geluid vanuit elke hoek goed te horen.