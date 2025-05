Er komen waarschijnlijk geen AirPods Pro dit jaar

Zit je te wachten op nieuwe AirPods Pro? Dan kun je waarschijnlijk lang wachten. De kans is groot dat Apple de audiogadgets helemaal niet uitbrengt dit jaar. Volgens betrouwbare bronnen worden de nieuwe oordopjes pas in 2026 verwacht.

AirPods Pro 2

Apple-expert Ming-Chi Kuo geeft aan dat er nog even geen innovaties te melden zijn op het gebied van audio op de Apple-oordopjes. Er is ook goed nieuws te melden, want een van de redenen dat ze dit jaar niet komen is omdat er grote innovaties inzitten. Een duurzame keuze dus van Apple, om niet makkelijk te cashen met een apparaat dat eigenlijk beter kan.

Er schijnt een infraroodcamera te worden toegevoegd waarmee ruimtelijke tracking beter wordt, maar bijvoorbeeld ook interactie met de VR-bril van Apple, de Vision Pro. Er wordt veel verwacht van de toekomst van VR en het is dus niet vreemd dat Apple hiervoor vast nieuwe dingen inbouwt in andere gadgets. Juist de oordopjes kunnen goed worden gebruikt met de VR-bril van Apple.

Er zitten speakers in de band, maar misschien wordt er gekeken naar een ander type band waarbij je dan je eigen oordopjes kunt gebruiken voor nog beter geluid. Wel wordt tegengesproken dat er een hartslagmeter aan te pas zou komen, dit was eerder nog wel een gerucht maar daar blijkt weinig van waar, als we de analist mogen geloven. Opvallend, want dit zit wel in andere producten van Apple.