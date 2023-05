Een oogtest kun je straks gewoon doen op je smartphone

Je kunt nu zelf thuis een oogtest doen. Nu kun je natuurlijk een papiertje printen met allerlei letters, op een afstandje staan en aan iemand vragen of die checkt of wat je zegt goed is, maar je kunt ook kiezen voor een betere manier. Tenminste, als je in de Verenigde Staten woont. Daar kun je via EyeQue VisionCheck een soort apparaat gebruiken dat je op je smartphone zet waarmee je de staat van je ogen kunt controleren.

Zelf een oogtest doen

Middels een app kun je verschillende oogtestem doen om een goed beeld te krijgen van waar een eventueel zwakte zit. Als je je bedenkt dat ongeveer zestig procent van de mensen een bril heeft of deze wel zou kunnen gebruiken, dan begrijp je dat een gadget als die van EyeQue veel mensen een duwtje in de goede richting kan geven. Zeker in de VS waar gezondheidszorg ontzettend duur is, kan dit waardevol zijn. Die mensen die allemaal niet goed zien stappen immers ook in de auto…

Het apparaatje doet denken aan een verrekijker en je zet die op het scherm om dan met de app te kijken naar allerlei dingen. Het apparaat is in samenwerking met de knappe koppen van MIT ontwikkeld. Het is natuurlijk niet zo goed als de autorefractor van de opticien, maar het kan wel alvast een eerste indicatie zijn dat er iets moet gebeuren. Het werkt wel ongeveeret hetzelfde mechanisme, maar dan in het klein. Het apparaatje kost ongeveer 80 euro en daarbij komt dan wel een lidmaatschap. Maar die is wel alleen beschikbaar voor 1 persoon. Je hele familie ermee doormeten lijkt dus niet te kunnen.