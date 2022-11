​4 redenen om toch eens te kijken of lenzen iets voor je zijn

Je bent er waarschijnlijk niet dagelijks mee bezig: zie je nog wel scherp? Soms zijn er minder voor de hand liggende aanwijzingen dat je niet meer goed ziet. En kies je dan voor een bril of voor lenzen? Deze vijf dingen kunnen een aanwijzing zijn om lenzen te overwegen.



Omdat je de ondertiteling niet meer kunt lezen

Lekker naar een streamingdienst kijken is er niet meer bij als je de ondertiteling niet goed kunt lezen. Zeker als je bijvoorbeeld La Casa de Papel kijkt. Gelukkig kunnen de ondertitels bij veel streamingdiensten worden aangepast, maar dan nog kun je moeite hebben het goed te zien. Bovendien is het bij gewoon televisiekijken niet mogelijk om die ondertiteling af te stellen. Misschien heb je er ook last van in de auto: je ziet wel het bord, maar de letters op het bord kun je pas laat lezen. Absoluut een reden om eens te kijken hoe je oogsterkte is en om voor lenzen te kiezen.

Omdat je hoofdpijn hebt

Zit je de hele dag achter een scherm te werken en heb je veelvuldig hoofdpijn? Hoewel dat heel veel oorzaken kan hebben, is een van de manieren om er iets aan te doen naar de opticien gaan voor een oogtest. Wellicht blijkt uit de test dat je lenzen nodig hebt. Je ogen hoeven zich dan niet steeds aan te passen, omdat ze standaard al ondersteuning krijgen.

Omdat je een sportievere levensstijl hebt

Ben je een brildrager en past dat volledig bij jouw stijl, maar merk je dat dat toch wat complicaties geeft nu je wat sportiever bent? Een bril die door zweet van je neus glijdt is niet praktisch. Je kunt ervoor kiezen om speciaal voor sporten (of voor bijvoorbeeld wanneer je virtual reality wil gebruiken) lenzen te gebruiken. Die glijden niet weg maar blijven in de meeste gevallen goed op het oog zitten. Dit maakt lenzen heel makkelijk in gebruik bij het sporten, omdat er dan geen montuur in de weg zit.

Omdat je je uiterlijk wil veranderen

Naast gewone lenzen heb je uiteraard ook kleurlenzen. Wil je graag een andere oogkleur of heb je een feestje waarbij een ‘enge’ blik het goed zou doen? Kijk dan naar lenzen. Je hoeft ze zeker niet altijd te dragen om beter zicht te krijgen: je kunt ze ook indoen om een speciaal effect aan het oog toe te voegen.

Je kunt lenzen online bestellen of via een opticien verkrijgen: al kun je voor kleurlenzen het beste naar een fopwinkel of winkel voor goth kleding gaan.

[Fotocredits - llhedgehogll © Adobe Stock]