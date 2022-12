Meta koopt Belgisch bedrijf dat 3D-geprinte brilglazen maakt

Voor de eigenaren van Luxexcel in Turnhout en Eindhoven heeft 2022 een fraaie afsluiting gekregen. Ze zijn namelijk overgenomen door Meta. De Belgische krant De Tijd meldde het nieuws van de overname als eerste en inmiddels heeft Meta het bericht bevestigd. Luxexcel maakt 3D-geprinte brilglazen op sterkte. De technologie daarvoor heeft het bedrijf in eigen huis ontwikkeld.

Slimme brillen op sterkte

Behalve dat Luxexcel 3D-geprinte brillenglazen voor ‘gewone’ brillen kan produceren, is het proces ook toepasbaar bij de productie van slimme brillen, die dan uiteraard ook op sterkte geleverd kunnen worden.

Om brillen of slimme brillen volledig te optimaliseren, is het essentieel om glazen op sterkte te integreren in alledaagse, zon- en slimme brillen, of in combinatie met elektrochrome lenzen. Luxexcel beschikt over een schat aan ervaring voor de ontwikkeling, productie en levering van functionele brillen en draagbare technologie.

De 3D-technologie vanb Luxexcel maakt de nieuwe golf in wearables mogelijk - het creëert dunne en lichte lenzen, aangepast aan de optische vereisten van de drager, en past in een alledaagse bril of slimme apparaten. Met deze 3D-technologie biedt het bedrijf een schaalbaar platform waarmee 3D-geprinte brilglazen op sterkte in grote volumes kunnen worden geproduceerd.