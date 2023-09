​Doe jij geen oog dicht? Philips komt met nieuwe slaapkoptelefoon

Oordopjes worden soms gedragen om juist wakker te blijven: lekker hard, wat heftige muziek erop en je zorgt dat je niet zomaar wegsoest. Philips ontwikkelt echter al een tijdje slaaphoofdtelefoons om te zorgen dat je juist dankzij die oortjes in slaap valt. Dat roept echter veel vragen op: hoor je de wekker dan wel? Zit het niet irritant? Het introduceert vandaag de Philips N7807 slaaphoofdtelefoon in samenwerking met Kokoon, en het heeft daar over nagedacht.

Dunste oordopjes ter wereld Philips maakt de in-ears erg dun en slim, om te zorgen dat die twee bovenstaande vragen meteen zijn opgelost. Dat doet het mede dankzij Kokoon, een bedrijf dat is gespecialiseerd in slapen. Zo heeft de hoofdtelefoon een opmerkelijk design: een soort zigzag-design in de vorm van een 3D-model om comfortabel te zitten, ondanks de slaaphouding. Philips noemt het een Statistical Shape model. Het zijn bovendien de dunste oordopjes ter wereld: ze meten 6 mm dik. Het voordeel van de oordopjes is dat ze verschillende problemen kunnen oplossen: ligt er iemand akelig hard naast je te snurken, dan kun je ze gebruiken, maar ook als je moeite hebt om in slaap te vallen omdat je gedachten maar blijven razen, dan kun je dankzij de hoofdtelefoon speciale audio te horen krijgen met eventueel slaapcoaching om je lekker ontspannen in slaap te laten vallen. Handig als je wel wat meditatie kunt gebruiken in je leven, al is het niet een officiële meditatie-app: het laat je wel even focussen op slaap in plaats van op de waan van de dag.

Philips en Kokoon Woon je naast een treinstation of iets anders dat herrie maakt, dan hoef je daar dankzij de ‘smart audio fade’-functie en andere maskeringsfuncties van de hoofdtelefoon niet meer wakker van te liggen. De Kokoon-app monitort bovendien je slaappatroon, zodat je meteen inzicht hebt in hoe jij het sleepwise doet: weten dat je bijvoorbeeld elke dag maar 5 uur slaapt in plaats van 6 tot 8, kan al zorgen dat je dat je besluit wat eerder naar bed te gaan, waardoor je uitgeruster wakker wordt. Wel is het natuurlijk de vraag hoe lang die app wordt ondersteund: als je deze hoofdtelefoon van 249 euro koopt, dan wil je natuurlijk wel zo lang mogelijk profijt hebben, zeker als hij inderdaad goed blijkt te werken. Misschien denk je: ik kan toch mijn gewone oordopjes gebruiken? Wel, probeer die maar eens in te zetten: je zal merken dat die toch niet zo heel comfortabel zitten wanneer je op één oor ligt. Gemiddeld is een oordopje 20 mm dik en deze maar 6 mm, dus het is duidelijk dat vooral dat element belangrijk is in een slaapoordopje: lekker slank, zodat je niet een oordopje in je oor duwt terwijl je ligt. Philips N7808 slaaphoofdtelefoon is per 2 oktober verkrijgbaar en kost 249 euro. Ook goed om te weten: hij heeft een batterijduur van 10 uur en je kunt er dankzij de ingebouwde microfoon ook telefoongesprekken mee voeren.