Dit is hoe je jouw slaapritme bevordert

Heb jij last van een verstoord slaapritme? Dan wil je dit zo snel mogelijk weer normaal krijgen. Maar hoe bevorder je nou eigenlijk je slaapritme? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vast slaapschema en het vermijden van stimulerende middelen, zoals cafeïne. Ben jij benieuwd naar hoe je je slaapritme het best kunt bevorderen? Hieronder bespreken wij het allemaal.



Creëer een comfortabele omgeving

Het creëren van een rustige, donkere en comfortabele slaapomgeving is een erg belangrijk punt voor een goede nachtrust. Zorg ervoor dat je slaapkamer goed verduisterd is en dat je geen last hebt van achtergrondgeluiden. Daarnaast is het belangrijk om te beschikken over een comfortabel matras. Op deze manier heb je de basis van een goede nachtrust.

Stel een consistent slaapschema in

Ook is het belangrijk om elke dag rond dezelfde dag naar bed te gaan, ook in het weekend. Een regelmatig slaapschema is cruciaal bij het bevorderen van je slaapritme. Op deze manier zorg je ervoor dat je lichaam een natuurlijk ritme ontwikkeld. Hierdoor wordt het gemakkelijker om sneller in slaap te vallen en vervolgens makkelijker wakker te worden.

Vermijd stimulerende middelen

Voordat je gaat slapen is het belangrijk om stimulerende middelen te vermijden. Alcohol, nicotine en cafeïne worden sterk afgeraden om te nemen voor voordat je gaat slapen. De stoffen die in deze middelen zitten verstoren het slaapritme en maken het moeilijker om in slaap te vallen. Zorg ervoor dat je vier tot zes uur voor dat je naar bed gaat je laatste stimulerende middelen binnenkrijgt.

Beperk blauw licht

Het is algemeen bekend dat elektronische apparatuur blauw licht uitstralen. Toch zijn we met z’n allen zo eigenwijs om alsnog even de laatste berichtjes voor het slapen te checken. Het is de bedoeling dat je voor het slapen gaat het gebruik van elektronische apparaten sterk verminderen. Hierdoor voorkom je dat het blauwe licht de aanmaak van melatonine verstoord, waardoor je niet in slaap kunt vallen.

Regelmatige lichaamsbeweging

Fysieke activiteit gedurende de dag is een ontzettend belangrijke factor die kan helpen bij het verbeteren van het slaapritme. Het is dus van toepassing om regelmatig te gaan sporten. Wel wordt het afgeraden om te sporten voordat je gaat slapen, dit omdat je opgewonden en alert kan zijn na het sporten. Wel kan je voor het slapen gaan een rustige wandeling maken of yoga beoefenen.

Beperk dutjes overdag

Het bespreken van dutjes door de dag heen is erg belangrijk om te vermijden. Ook al is het erg verleidelijk als je een nacht slecht geslapen hebt. Toch is het beter om overdag geen dutje te doen. Dit doordat dit ernstige gevolgen kan hebben met betrekking tot je slaapritme. Mocht je toch echt even een dutje willen doen, beperk het dutje dan tot maximaal 30 minuten.