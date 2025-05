DJI heeft drie nieuwe drones onderweg: dit is wat we verwachten

De Mini 5 Pro heeft een flinke batterij-upgrade: waar de Mini 4 Pro nog 18,9 Wh bood, heeft deze 33,5 Wh en dat maakt het potentieel een veel aantrekkelijkere drone voor wie wat langer beelden wil schieten. Het zou video kunnen streamen van 25 kilometers ver en dat is 5 kilometer verder dan de Mini 4 Pro kon. De verwachting is dat deze nieuwe minidrone verschijnt in september.

DJI Osmo Nano

De nieuwe actiecamera die DJI in de pijplijn heeft is de Osmo Nano, die zoals de naam al doet vermoeden erg klein van stuk is. Het gaat om een actiecamera die je bijvoorbeeld op je kleding kunt dragen en die een modulair scherm heeft zoals we kennen van de Osmo Action-lijn. Ook zou er een Osmo 360 graden-camera komen, waar we eerder al over schreven. Dat is een spannende, want momenteel zwaait Insta360 de scepter op dat gebied, maar het geliefde DJI wil nu ook graag marktaandeel bereiken in de wereld van 360 gradencamera’s.

Tot slot komt er ook waarschijnlijk een nieuwe microfoon aan, waar vloggers blij mee zullen zijn. Je ziet de DJI-mic 2 regelmatig in video’s opduiken, geclipt aan iemands kleding. Ze zijn in staat om het stemgeluid aanzienlijk beter over te brengen dan wanneer je direct in de open ruimte zou opnemen en ze houden ook wat geluid uit de achtergrond buiten om de opname zuiver te maken.

Leuke dingen dus, maar we hebben van DJI nog niets voorbij zien komen qua releasedata of teases.